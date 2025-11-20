Ο Τεττέη «απάντησε» στον Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχάρη μέσω social media τον Ανδρέα Τεττέη για το ντεμπούτο του στην Εθνική ποδοσφαίρου και ο νεαρός επιθετικός «απάντησε» στον Greek Freak με ένα υπέροχο μήνυμα.
Ο Ανδρέας Τεττέη είναι το πρόσωπο των ημερών, με τον νεαρό άσο της Κηφισιάς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος, απέναντι στη Σκωτία (16/11) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Μάλιστα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) έκανε μία σειρά από stories στο Instagram, με τον νεαρό επιθετικό να απαντά λίγες ώρες μετά με μία συγκλονιστική ατάκα.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Γιάννης ήταν και είναι φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν».
Η ανάρτηση του Τεττέη
