Story του Αντετοκούνμπο με… Light και Τεττέη (pic, vids)

Στο ματς της Ελλάδας με τη Σκωτία (16/11) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική μας ομάδα ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς, πέρασε ως αλλαγή στο 42ο λεπτό, στη θέση του τραυματία Βαγγέλη Παυλίδη, εν μέσω αποθέωσης από όσους βρέθηκαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά και στα social media.

Μάλιστα, ένας από τους… θαυμαστές του ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) έκανε μία σειρά από stories στο Instagram, με τον νεαρό επιθετικό.

Δείτε τα στόρι του Αντετοκούνμπο