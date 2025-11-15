Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.
Στο 32ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να διπλασιάσει τα τέρματά της Εθνικής μας απέναντι στη Σκωτία, στο «Καραϊσκάκη», στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Ωστόσο ο Έλληνας επιθετικός πέφτοντας κάτω έπιασε το πόδι του και μερικά λεπτά αργότερα ζήτησε αλλαγή από τον προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η αλλαγή έγινε τελικά στο 43′ με τον Ανδρέα Τεττέτη να είναι εκείνος που πήρε τη θέση του, ο οποίος δέχθηκε το πολύ θερμό χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων, καθότι επρόκειτο για το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.
