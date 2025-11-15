sports betsson
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15 Νοεμβρίου 2025 | 22:49

Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στο 32ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να διπλασιάσει τα τέρματά της Εθνικής μας απέναντι στη Σκωτία, στο «Καραϊσκάκη», στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο ο Έλληνας επιθετικός πέφτοντας κάτω έπιασε το πόδι του και μερικά λεπτά αργότερα ζήτησε αλλαγή από τον προπονητή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η αλλαγή έγινε τελικά στο 43′ με τον Ανδρέα Τεττέτη να είναι εκείνος που πήρε τη θέση του, ο οποίος δέχθηκε το πολύ θερμό χειροκρότημα των Ελλήνων φιλάθλων, καθότι επρόκειτο για το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Δείτε παρακάτω 

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Τεχνολογία
inWellness
inTown
inTickets 14.11.25

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, εκφράζοντας όμως τη βεβαιότητα πώς αυτή η ομάδα θα επανέλθει στην επόμενη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Η Δανία γκέλαρε (2-2) με τη Λευκορωσία, η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη και ο όμιλος της Εθνικής μας θα έχει... τελικό στη Γλασκώβη την 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμόρφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα στο φινάλε.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, εκφράζοντας όμως τη βεβαιότητα πώς αυτή η ομάδα θα επανέλθει στην επόμενη διοργάνωση.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Η Δανία γκέλαρε (2-2) με τη Λευκορωσία, η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη και ο όμιλος της Εθνικής μας θα έχει... τελικό στη Γλασκώβη την 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμόρφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα στο φινάλε.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη

Η Δανία βρέθηκε να χάνει, καθώς δέχθηκε δυο γκολ στο διάστημα 62’-65΄και ισοφάρισε στο 79’. Η Λευκορωσία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Αγκάλιασε την πρόκριση η Ελβετία. Προβάδισμα έχει η Αυστρία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)

Η Εθνική προηγήθηκε 3-0 (7' Μπακασέτας, 57' Καρέτσας και 63' Τζόλης), ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ σε 5 λεπτά για να επικρατήσει με... άγχος της Σκωτία με 3-2. Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας στο 84'.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Παραγουάης Κ 17 προσπάθησε να αποσπάσει τη προσοχή του Βραζιλιάνου αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι, όμως ο τελευταίος τον έκανε να το μετανιώσει...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Σύνταξη
Επαγγελματισμός 16.11.25

Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Καναδάς. Τύπος εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα οδηγού, έκλεψε το λεωφορείο, κάνει κανονικά τις στάσεις και μάλιστα μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, εκφράζοντας όμως τη βεβαιότητα πώς αυτή η ομάδα θα επανέλθει στην επόμενη διοργάνωση.

Σύνταξη
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Η Δανία γκέλαρε (2-2) με τη Λευκορωσία, η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη και ο όμιλος της Εθνικής μας θα έχει... τελικό στη Γλασκώβη την 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμόρφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα στο φινάλε.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη

Η Δανία βρέθηκε να χάνει, καθώς δέχθηκε δυο γκολ στο διάστημα 62’-65΄και ισοφάρισε στο 79’. Η Λευκορωσία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Αγκάλιασε την πρόκριση η Ελβετία. Προβάδισμα έχει η Αυστρία.

Σύνταξη
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)

Η Εθνική προηγήθηκε 3-0 (7' Μπακασέτας, 57' Καρέτσας και 63' Τζόλης), ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ σε 5 λεπτά για να επικρατήσει με... άγχος της Σκωτία με 3-2. Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας στο 84'.

Σύνταξη
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.

Σύνταξη
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Παραγουάης Κ 17 προσπάθησε να αποσπάσει τη προσοχή του Βραζιλιάνου αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι, όμως ο τελευταίος τον έκανε να το μετανιώσει...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Τι προβλέπει 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
