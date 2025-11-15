Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Σχεδόν με… γκολ από τα αποδυτήρια μπήκε η Ελλάδα στο ματς με τη Σκωτία για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026.

Κι αυτό καθώς μόλις στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασέτας έκανε το 1-0 με ωραίο, τεχνικό σουτ μέσα από την περιοχή, έχοντας πάρει το ριμπάουντ από προσωρινή απόκρουση του τερματοφύλακα των Σκωτσέζων σε δυνατό σουτ του Βαγγέλη Παυλίδη (είχε φύγει στην πλάτη της άμυνας).

Στη συνέχεια μέσα σε δύο λεπτά, η Εθνική μας είχε δύο μεγάλες φάσεις για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της. Αρχικά στο 19′ με δυνατό σουτ του Τζόλη μέσα από την περιοχή το οποίο απέκρουσε ο Γκόρντον και στο «καπάκι» στο 20′ ο Παυλίδης «άδειασε» 2-3 αντιπάλους και έστρωσε για τον Τζόλη ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκόρντον με διπλή προσπάθεια.

Δείτε παρακάτω το 1-0 για την Ελλάδα από τον Μπακασέτα και τις ευκαιρίες με Τζόλη – Παυλίδη