Συγκλονίζει ο Τεττέη για το ντεμπούτο του με την Εθνική: «Μαμά, τα καταφέραμε» (pic)

Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν το πρόσωπο της αναμέτρησης, καθώς έκανε το ντεμπούτο με το εθνόσημο, το οποίο συνόδευσε με μια εκπληκτική εμφάνιση και μία ασίστ.

Ο 24χρονος φορ της Κηφισιάς έκανε μια ανάρτηση στα social media μετά την παρθενική του εμφάνιση με τη γαλανόλευκη, στο οποίο γράφει πως νιώθει τεράστια τιμή και υπερηφάνεια, ενώ το μήνυμά του κλείνει με τη φράση: «Μαμά, τα καταφέραμε».

Δείτε την ανάρτηση του Τεττέη:

«Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε!»