Ο Παναθηναϊκός παίρνει «πακέτο» Τεττέη-Παντελίδη από την Κηφισιά

Το δίδυμο των Αντρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη είναι το πιο πολυσυζητημένο αυτή την εποχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι δύο Έλληνες επιθετικοί οδηγούν την Κηφισιά σε μία αξιοπρεπή πορεία στη Stoiximan Super League και μάλλον θα εξασφαλίσει τη σωτηρία της πριν από τη διεξαγωγή των Play Outs.

Το ενδιαφέρον για τους Τεττέη και Παντελίδη υπήρξε έντονο εντός συνόρων, όμως εσχάτως έχει εμπλακεί στη διεκδίκηση τους και ο Παναθηναϊκός. Με μία μεγάλη προσφορά κάλυψε το χαμένο έδαφος και να κερδίσει τη μάχη για τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το Τριφύλλι προσπέρασαν στις κακές σχέσεις που διατηρούν με τους Κηφισιώτες και διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία για τη μεταγραφή των Τεττέη και Παντελίδη.

Οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται πρωτίστως για τον Τεττέη και έδειξαν διατεθειμένοι να πληρώσουν 2 εκατομμύρια ευρώ στην Κηφισιά για τα δικαιώματα του. Είναι ένας παίκτης που τον είχαν συζητήσει το καλοκαίρι, αλλά τότε επέλεξαν να μην ασχοληθούν και έφεραν στο Κορωπί τον Μίλος Πάντοβιτς.

Τις προηγούμενες ημέρες έχει εμπλακεί στη συζήτηση και ο Παύλος Παντελίδης. Ο 23χρονος εξτρέμ αγωνιζόταν στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και φέτος πραγματοποιεί το ξεπέταγμα του στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις δύο μεταγραφές, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Κηφισιά ικανοποιήθηκε από την πρόταση και έδωσε το «ΟΚ», ενώ με τους παίκτες έχει επιτευχθεί συμφωνία. Ο Τεττέη θα φορέσει τα πράσινα τον Ιανουάριο και ο Παντελίδης αναμένεται να πάει στο Κορωπί το καλοκαίρι.