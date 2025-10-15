Δημοσίευμα αθλητικής ιστοσελίδας ανέφερε την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ότι ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ο προπονητής τον οποίο ο Φράνκο Μπαλντίνι θεωρεί ιδανικό για να αναμορφώσει τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, ο νέος σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου φέρεται να ασχολείται προσωπικά για την επίτευξη συμφωνίας με τον Ισπανό τεχνικό.

Το άρθρο ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των ανθρώπων του Τριφυλλιού, οι οποίοι διέψευδαν ότι υπάρχει επικοινωνία με τον Μπενίτεθ. Άλλωστε, όπως έχετε διαβάσει στο «In», Αλαφούζος και Μπαλντίνι έκριναν ότι είναι προτιμότερο σε αυτό το τάιμινγκ να συνεχίσει τη δουλειά του ο Χρήστος Κόντης.

Γιατί ο Ιταλός παράγοντας κερδίζει χρόνο για να μάθει καλύτερα πρόσωπα και πράγματα στο «Γεώργιος Καλαφάτης», χωρίς να τελεί υπό πίεση για την κάλυψη του κενού στον πάγκο.

Πάντως, το όνομα του Μπενίτεθ συζητήθηκε πρόσφατα στο «πράσινο» στρατόπεδο, στις ημέρες της απόλυσης του Ρουί Βιτόρια. Γιατί η αρχική αντίδραση της διοίκησης του Παναθηναϊκού ήταν να αντικαταστήσει άμεσα τον Πορτογάλο με έναν ξένο προπονητή εγνωσμένης αξίας.

Τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», άνθρωπος από τον περίγυρο του Αλαφούζου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 65χρονο Ίβηρα για να διερευνήσει τις προθέσεις του. Εντούτοις, ο Μπενίτεθ δεν έδειξε θετικός για να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αντιδράσει με παρόμοιο τρόπο το καλοκαίρι, όταν τον είχαν προσεγγίσει ιθύνοντες της ΑΕΚ για να τον φέρουν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε πρώτη φάση, ο Μπαλντίνι επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των διοικητικών στελεχών του Παναθηναϊκού και στις διαδικασίες που εφαρμόζουν και αργότερα θα ασχοληθεί με υποδείξεις και αποφάσεις.