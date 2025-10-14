Ο Χρήστος Κόντης κέρδισε το προσωπικό στοίχημα του και έπεισε τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι αξίζει χρόνο και εμπιστοσύνη. Ο παλαίμαχος αμυντικός ανέλαβε στις 17 Σεπτεμβρίου, τέσσερις μέρες μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Η συμφωνία του με τον Γιάννη Αλαφούζο προέβλεπε ότι θα προπονήσει την ομάδα μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και το ματς με τον Ατρόμητο, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και τη βελτίωση του Τριφυλλιού, οι διοικούντες θα αποφάσιζαν για την επιμήκυνση της παραμονής του Κόντη στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Όπερ και εγένετο. Ο Κόντης συνεχίζει στο πόστο του αφού διόρθωσε αρκετά από τα κακώς κείμενα των «πράσινων». Επίσης, εν μέρει εξαιτίας της αδυναμίας της διοίκησης του Παναθηναϊκού να προσλάβει ξένο προπονητή εγνωσμένης αξίας. Ωστόσο, σημασία έχει πως ο Κόντης δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως υπηρεσιακός, παρότι δεν έχει ακριβώς μονιμοποιηθεί.

Πάντως, ο Κόντης με τη δουλειά του, βοηθάει εμμέσως και τον Φράνκο Μπαλντίνι, στην πιο ομαλή προσαρμογή του στην καθημερινότητα του συλλόγου.

Ο Κόντης έχει επαναφέρει την ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα και κατά συνέπεια, ο Μπαλντίνι δεν πιέζεται από τον Αλαφούζο για να προτείνει άμεσα προπονητή. Προς το παρόν, ο βαθμός ανάμειξης που θα έχει ο Μπαλντίνι στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού είναι άγνωστος. Αλλά αναμφίβολα, ο Αλαφούζος θα ζητήσει τη συμβολή του στα φλέγοντα θέματα και σίγουρα η κάλυψη της τεχνικής ηγεσίας θα ήταν ένα τέτοιο.

Η γνώμη Μπαλντίνι για τον Κόντη

Εξυπακούεται πως είναι η αναζήτηση προπονητή δυσκολεύει ότι πραγματοποιείται υπό χρονική πίεση, ενώ διευκολύνεται όταν τα πράγματα κυλάνε με ομαλότητα. Άρα, ο Μπαλντίνι έχει πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό όχι στην ιδανική κατάσταση (αλλιώς δεν θα ήταν αναγκαία η εμπλοκή του…), όμως σε μία σειρά που οφείλεται στην πρόοδο που συντελείται επί Κόντη.

Ο νέος σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, επισκέφτηκε το «Γεώργιος Καλαφάτης» και είχε επικοινωνία με τον Χρήστο Κόντη. Ήταν ουσιαστικά η γνωριμία τους, αφού ο Μπαλντίνι απλώς είχε παρακολουθήσει τον προπονητή του Τριφυλλιού να κοουτσάρει.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ιταλός συμφώνησε με τη γνώμη του Αλαφούζου πως σε αυτό το τάιμινγκ, η πρόσληψη ενός άλλου προπονητή που δεν θα ήξερε το παραμικρό για τον Παναθηναϊκό, δεν θα εξυπηρετούσε κάτι και άρα, η παραμονή του Κόντη ήταν η καλύτερη επιλογή.