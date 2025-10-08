Προπόνηση με το ένα μάτι κλειστό: Η ιδιαίτερη… μέθοδος του Μπαλντίνι στην Ιταλία Κ21 (pic)
Αίσθηση προκαλεί ο τρόπος που προπονούνται οι παίκτης της Εθνικής Ιταλίας Κ21 – Τι επέλεξε να κάνει ο Μπαλντίνι;
Δημοσίευμα στην Ιταλία αποκάλυψε τον… περίεργο -κατά πολλούς- τρόπο που επέλεξε να προπονεί τους παίκτες του στην Κ21 της χώρας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι.
Ποιος είναι αυτός; Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, οι ποδοσφαιριστές της Σκουάντρα Ατζούρα φορούν ένα πατς στο ένα μάτι, που δεν τους επιτρέπει να βλέπουν, με τις φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.
«Η μέθοδος Μπαλντίνι»
Il 𝐦𝐞𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐝𝐢𝐧𝐢 per l’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐔𝟐𝟏 🇮🇹
Allenare la mente 🧠
L’allenamento degli azzurrini con la benda ad un occhio, che serve ad implementare l’equilibrio, la coordinazione neuromuscolare, l’attenzione e a ridurre la percezione della stanchezza fisica ⚽️… pic.twitter.com/DowIvrlqWE
— DAZN Italia (@DAZN_IT) October 7, 2025
Γιατί επέλεξε κάτι τέτοιο ο Μπαλντίνι; Όπως αναφέρουν τα Μέσα στην Ιταλία, αυτή η μέθοδος αυτή βελτιώνει την ισορροπία, την νευρομυϊκή ικανότητα και συνεργασία, την προσοχή και την συγκέντρωση ενώ μειώνει την αίσθηση της μυϊκής κόπωσης.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι μια τακτική που είναι ιδιαίτερα διάσημη και σε άλλα αθλήματα όπως η πυγμαχία, αλλά και άλλα μαχητικά αθλήματα.
