Το όνομα του Φράνκο Μπαλντίνι είναι γνωστό στους μεγαλύτερους σε ηλικία φιλάθλους. Ένας μέτριος Ιταλός αμυντικός στα νιάτα του, με επιτυχημένη καριέρα ως παράγοντας στη συνέχεια. Ο 65χρονος σήμερα Μπαλντίνι συνέδεσε το μεγαλύτερο μέρος της ενασχόλησης του με το ποδόσφαιρο με τη Ρόμα και με την οικογένεια Σένσι. Καθώς και με τον Φάμπιο Καπέλο, με τον οποίο συνεργάστηκε εκτός από τη Ρώμη, στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Εθνική Αγγλίας, εκεί ως βοηθός προπονητή. Επίσης, ο Μπαλντίνι δούλεψε στην Τότεναμ ως τεχνικός διευθυντής, με παραπλήσιες αρμοδιότητες με εκείνες που είχε στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Ο άνθρωπος που προαλείφεται για εξωδιοικητικός σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, εδώ και μία δεκαετία έχει εγκαταλείψει το μοντέλο του παραδοσιακού ποδοσφαιρικού παράγοντα. Από τις 3 Ιουλίου του 2016, όταν και έλυσε το συμβόλαιο του με την Τότεναμ, ο Ιταλός έχει αναπτύξει διαφορετικού είδους δραστηριότητες.

Για λίγους μήνες ο Μπαλντίνι συνεργάστηκε τη Μαρσέιγ ως εξωτερικός σύμβουλος, χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένο πόστο στη διοίκηση. Η παραμονή του στη Μασσαλία διήρκεσε λίγους μήνες, αφού στο Βελοντρόμ δεν είναι εύκολο να στεριώσει κάποιος και όλα αλλάζουν ταχύτατα. Κατόπον, ο Μπαλντίνι επέστρεψε για τρίτη φορά στη Ρώμη, για να βοηθήσει τη Ροζέλα Σένσι στο κουμάντο της Ρόμα, που κλυδωνιζόταν μετά το θάνατο του πατέρα της, Φράνκο Σένσι.

Οι εταιρίες του Μπαλντίνι

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έλαβε επίσημο τίτλο, παρά μόνο του εξωτερικού συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας, χορηγιών και επικοινωνίας. Ο Μπαλντίνι εμφανιζόταν όλο και λιγότερο στο Ολίμπικο από το 2018 και μετά, για να πάψει τελείως από το 2020, όταν και συντελέστηκε η μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την οριστική αποχώρηση της οικογένειας Σένσι.

Παράλληλα με τη Ρόμα, ο Μπαλντίνι ίδρυσε την εταιρία «IC20 Ltd», που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικές ομάδες. Επίσης, ο 65χρονος βετεράνος άσος εντάχτηκε φέτος στο τριμελές διοικητικκό συμβούλιο της ολλανδικής εταιρίας «Δικαιοσύνη για τους ποδοσφαιριστές». Πρόκειται για ένα νομικό σχήμα που διεκδικεί αποζημιώσεις από τη FIFA σε μεταγραφικές υποθέσεις, ισχυριζόμενο ότι το ισχύον νομικό καθεστώς της Παγκόσμιος Συνομοσπονδίας βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα των αθλητών και τους στερεί έσοδα.

Καθίσταται σαφές πως ο επαγγελματικός προσανατολισμός του Μπαλντίνι σε αυτό το τάιμινγκ, δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα μιας ομάδας. Ο Ιταλός παράγοντας δεν πρόκειται να αποτελέσει μέλος της διοίκησης του Παναθηναϊκού, αλλά θα κληθεί να αξιολογήσει τις δομές και τις διαδικασίες του συλλόγου και θα προτείνει λύσεις για τη βελτίωση τους. Συνεπώς, εφόσον επισημοποιηθεί η σχέση του με το Τριφύλλι, ο Μπαλντίνι θα έρχεται στην Αθήνα, αλλά δεν θα είναι μόνιμος κάτοικος της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ανακοινώνεται η συμφωνία με Μπαλντίνι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In», o Μπαλντίνι έχει επί της ουσίας συμφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο στους όρους της συνεργασίας τους. Ο Ιταλός βρέθηκε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο και είχε αναλύτικές συζητήσεις με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώ την Κυριακή παρακολούθησε το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων σε σουίτα στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η επισημοποίηση της συνεργασίας του Αλαφούζου με τον Μπαλντίνι αναμένεται στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η επιρροή του 65χρονου συμβούλου στο οργανόγραμμα και στις πολιτικές της ΠΑΕ θα αργήσει να φανεί. Γιατί ο Μπαλντίνι ζήτησε χρόνο για να μελετήσει τα πάντα και να δώσει τον απολογισμό του στον Έλληνα εφοπλιστή.