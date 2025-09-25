Κάνει… πρεμιέρα στην Ελβετία ο Παναθηναϊκός και ψάχνει τρίποντο με τη Γιουνγκ Μπόις
Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι από την Ελβετία (22:00) όπου θα αντιμετωπίσει τη Γιουνγκ Μπόις για την πρεμιέρα του Europa League
- Απαγορευτικό για Airbnb σε νέες τουριστικές περιοχές
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»
- Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
- Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Αρχίζει απόψε (22:00) το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στην Ελβετία τη Γιουνγκ Μπόις στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League και θέλει φυσικά ξεκίνημα με νίκη ή στη χειρότερη με ένα θετικό αποτέλεσμα.
Στη Stoiximan Super League οι «πράσινοι» έχουν κάνει κάκιστο ξεκίνημα και αναζητούν την εκκίνηση της… αντεπίθεσης από την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός αναζητάει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες. Η προηγούμενη ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αγγλία όταν είχαν επικρατήσει 2-0 των Νιου Σεντς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στον Φακούντο Πελίστρι που έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός, ενώ δεν υπάρχει κανένα επιπλέον αγωνιστικό πρόβλημα. Σε δύσκολες συνθήκες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, καθώς το γήπεδο της Γιουνγκ Μπόις είναι με συνθετικό χλοοτάπητα, ενώ ο καιρός την ώρα του αγώνα αναμένεται να είναι βροχερός.
Οι πιθανές ενδεκάδες στο Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός:
Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Χατζάμ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρα, Μάλες, Φάσναχτ, Μπεντιά.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Ντέσερς.
- Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
- Ασταμάτητος ο Μέσι: «Καθάρισε» ξανά για την Ίντερ Μαϊάμι με δύο γκολ και ασίστ (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/9): Πού θα δείτε το Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και τα ματς του Europa League
- «Αυτή ήταν η εικόνα του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις του Ολυμπιακού»
- Κάνει… πρεμιέρα στην Ελβετία ο Παναθηναϊκός και ψάχνει τρίποντο με τη Γιουνγκ Μπόις
- «Λάμψη» Δουβίκα στη νίκη-πρόκριση της Κόμο στο Κύπελλο Ιταλίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις