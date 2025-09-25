Κάνει… πρεμιέρα στην Ελβετία ο Παναθηναϊκός και ψάχνει τρίποντο με τη Γιουνγκ Μπόις

Αρχίζει απόψε (22:00) το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει στην Ελβετία τη Γιουνγκ Μπόις στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase του Europa League και θέλει φυσικά ξεκίνημα με νίκη ή στη χειρότερη με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στη Stoiximan Super League οι «πράσινοι» έχουν κάνει κάκιστο ξεκίνημα και αναζητούν την εκκίνηση της… αντεπίθεσης από την Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός αναζητάει την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες. Η προηγούμενη ήταν τον Δεκέμβριο του 2024 στην Αγγλία όταν είχαν επικρατήσει 2-0 των Νιου Σεντς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στον Φακούντο Πελίστρι που έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός, ενώ δεν υπάρχει κανένα επιπλέον αγωνιστικό πρόβλημα. Σε δύσκολες συνθήκες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, καθώς το γήπεδο της Γιουνγκ Μπόις είναι με συνθετικό χλοοτάπητα, ενώ ο καιρός την ώρα του αγώνα αναμένεται να είναι βροχερός.

Οι πιθανές ενδεκάδες στο Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός:

Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Χατζάμ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρα, Μάλες, Φάσναχτ, Μπεντιά.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Ντέσερς.