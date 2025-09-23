Σενάρια από την Ιταλία: «Ο Μπαλντίνι σκέφτεται τον Ντε Ρόσι για προπονητή αν έρθει στον Παναθηναϊκό»
Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Φράνκο Μπαλντίνι θέλει τον πρώην σταρ της Ρόμα, Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία των «πρασίνων», χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη συμφωνία.
Ο Φράνκο Μπαλντίνι, που βρίσκεται σε επαφές με τον Παναθηναϊκό για συμβουλευτικό ρόλο, φέρεται να εξετάζει τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.
Η ιστοσελίδα «calciomercato24» αναφέρει πως οι δύο Ιταλοί έχουν στενή σχέση από την κοινή τους θητεία στη Ρόμα, με τον Ντε Ρόσι να έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του ως παίκτης και πλέον να αναζητά νέα πρόκληση μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Ρόμα τον Σεπτέμβριο του 2024.
Ο Μπαλντίνι, ο Παναθηναϊκός και ο Ντε Ρόσι
Από τότε, ο 42χρονος τεχνικός έχει αρνηθεί αρκετές προτάσεις και ασχολείται με την Οστιαμάρε, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας στην Ιταλία, της οποίας είναι ιδιοκτήτης.
Σε περίπτωση που οι συνομιλίες του Μπαλντίνι με τον Παναθηναϊκό προχωρήσουν θετικά, είναι πιθανό να επιχειρηθεί η συνεργασία με τον Ντε Ρόσι για την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».
Ωστόσο, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή παραμένει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, με τον οποίο υπάρχει ήδη συμφωνία, αν και εκκρεμεί η λύση της συνεργασίας του με την εθνική Ουκρανίας. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και το όνομα του Μαρκ Φαν Μπόμελ.
