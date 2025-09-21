sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:38

O Παναθηναϊκός έχει τρεις βασικούς στόχους για την τεχνική ηγεσία, από την πιο προσιτή μέχρι την πιο δύσκολη και χρονοβόρα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Spotlight

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη, ο οποίος θα καλύψει προσωρινά το κενό που προέκυψε μετά την απόλυση του Ρουί Βιτόρια. Ο Κόντης θα δουλέψει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» σαν υπηρεσιακός τεχνικός τουλάχιστον μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και τη διακοπή της Stoiximan Super League. Ήταν μία αδιαπραγμάτευτη απαίτηση του για να δεχτεί την πρόταση της διοίκησης του Τριφυλλιού.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο σε όλους πως ο Κόντης αποτελεί το μεταβατικό στάδιο προς μία μόνιμη λύση. Ο Γιάννης Αλαφούζος και οι συνεργάτες του κέρδισαν χρόνο για να συμφωνήσουν με έναν ξένο προπονητή εγνωσμένης αξίας, ο οποίος θα προσφέρει ασφάλεια για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Από το ρεπορτάζ έχουν αποκαλυφθεί τα ονόματα του Σεργκέι Ρεμπρόφ και του Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο Ρεμπρόφ έχει ελκυστικό βιογραφικό με επιτυχίες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο με τη Φερεντσβάρος και τη Ντιναμό Κιέβου, όμως προς το παρόν έχει εγκλωβιστεί στην Εθνική Ουκρανίας. Σίγουρα δεν πρόκειται να απελευθερωθεί πριν τα μέσα Οκτωβρίου και επιθυμεί να το πράξει με τρόπο που δεν θα προσβάλλει την ομοσπονδία της πατρίδας του. Διαφορετικά, σε μία περίοδο που τα πατριωτικά αισθήματα των Ουκρανών είναι έντονα εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, ο Ρεμπρόφ θα κινδυνεύσει να χαρακτηριστεί προδότης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του «In», οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ στο περίγραμμα της συνεργασίας τους…

Ο Μαρκ Φαν Μπόμελ είναι πιο προσιτός για να αναλάβει άμεσα το πόστο. Ο βετεράνο αμυντικός χαφ πέτυχε στην Αντβέρπ και κατέκτησε τρόπαια, ενώ δεν τα κατάφερε εξίσου καλά στις προηγούμενες δουλειές του στην Αϊντχόφεν και στη Βόλφσμπουργκ. Είναι ένας αμφιλεγόμενος προπονητής, με θετικές και αρνητικές πτυχές στο έργο του, αλλά με ισχυρή προσωπικότητα και με λάμψη που αποκόμισε από τη σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα του. Ο Ολλανδός έχει περάσει σε πρώτο πλάνο αυτή την εβδομάδα για τους ιθύνοντες του Τριφυλλιού.

Πάντως, υπάρχει και ένας τρίτος υποψήφιος που συζητείται στο «πράσινο» στρατόπεδο, αλλά η πρόσληψη του συγκεντρώνει πάρα πολύ δυσκολίες: ο Άμπελ Φερέιρα. Ο Πορτογάλος που εργάστηκε κάποτε στον ΠΑΟΚ, έφυγε από την Τούμπα ως αποτυχημένος, αλλά διαπρέπει πλέον στη Λατινική Αμερική με την Παλμέιρας. Ο Άμπελ έχει κατακτήσει δύο Κόπα Λιμπερταδόρες, πρωταθλήματα και Κύπελλα Βραζιλίας, πολιτειακά πρωταθλήματα Παουλίστα, το Ρεκόπα Σουνταμερικάνα (Σούπερ Καπ της ηπείρου) και αμέτρητες προσωπικές διακρίσεις.

Το συμβόλαιο του Άμπελ με την Παλμέιρας και παρά τις διακηρύξεις της διοίκησης για το αντίθετο, δεν το έχουν ανανεώσει. Αντιθέτως, δημοσιεύματα στον βραζιλιάνικο Τύπο υποστηρίζουν ότι ο 46χρονος προπονητής επιθυμεί την επιστροφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βέβαια, αυτό δεν συνεπάγεται το υποβαθμισμένο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να διεκδικήσει τις πιθανότητες του.

Η πρόταση Αλαφούζου στους Τιάγκο Μότα και Νούνο Εσπίριτο άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (για τους ίδιους) και το επιτελείο τους, οπότε μία αντίστοιχη ηγεμονική προσφορά θα απευθυνόταν και στον Άμπελ Φερέιρα. Το αρνητικό είναι πως οι εξελίξεις δεν προβλέπονται άμεσα, αφού η Παλμέιρας νίκησε 2-1 στο Μπουένος Άιρες τη Ρίβερ Πλέιτ, στον πρώτο προημιτελικό του Λιμπερταδόρες και ο Πορτογάλος δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη διοργάνωση στην κορύφωση της…

