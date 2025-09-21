Είναι η δεύτερη φορά που ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού και κατά σύμπτωση, πάλι το πρώτο παιχνίδι του είναι απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Μόνο που τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, επειδή ο παλαίμαχος αμυντικός γνωρίζει λίγους παίκτες και δεν είχε δουλέψει μαζί τους. Τότε, ο Κόντης ήταν ο βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είχε συμβάλλει στη διαμόρφωση του ρόστερ και προπονούσε το γκρουπ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.

Άρα, ο Κόντης έχει ελάχιστα περιθώρια παρέμβασης στην τακτική και εστίασε στην ανάταση των ψυχολογίας των «πράσινων». Διότι στην πραγματικότητα, με μόλις τρεις προπονήσεις ο 50χρονος προπονητής θα στηριχτεί στη δουλειά του Ρουί Βιτόρια και θα προβεί σε δικές του μικρές παρεμβάσεις.

Ο Κόντης θα διατηρήσει το σύστημα 4-2-3-1, με συντηρητική προσέγγιση και με σκοπό να μην δώσει κενούς χώρους στον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει τα ανεβάσματα της αντίπαλης αμυντικής γραμμής στη σέντρα.

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόβσκι αναμένεται να υπερασπιστεί την εστία, οι Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά θα παίξουν στο κέντρο της άμυνας, ο Νατβίντε Καλάμπρια θα καλύψει το δεξιό άκρο και ο Γιώργος Κυριακόπουλος θα βρεθεί στο αριστερό άκρο. Οι Πέδρο Τσιριβέγια, Άνταμ Τσέριν και Τάσος Μπακασέτας θα συνθέσουν την τριάδα στη μεσαία γραμμή.

Ο Τετέ θα παίξει δεξιός εξτρέμ και ο Φίλιπ Τζούρισιτς θα παίξει αριστερός εξτρέμ, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης, από τον Κάρολ Σβιντέρσκι.

Σε μία εναλλακτική δοκιμή πριν το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, ο Κόντης χρησιμοποίησε στην ενδεκάδα τους Κώτσιρα και Σιώπη, για να τονώσει το ελληνικό στοιχείο. Αναλογιζόμενος, ίσως, πως οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πιο έντονα την κρισιμότητα του συγκεκριμένου αγώνα.