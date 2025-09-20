sports betsson
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κόντης: «Πρόκληση για μένα ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:46

Κόντης: «Πρόκληση για μένα ο Παναθηναϊκός»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε για το επικείμενο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και την επιστροφή του στον «πράσινο» πάγκο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συναισθήματα υπό έλεγχο: Quickes fixes για τώρα, Zen για πάντα

Συναισθήματα υπό έλεγχο: Quickes fixes για τώρα, Zen για πάντα

Spotlight

Την πίστη του στις δυνατότητες του ρόστερ του Παναθηναϊκού το οποίο χαρακτήρισε πάρα πολύ καλό, εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης μιλώντας ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/9, 21:00), στη Λεωφόρο.

Ο Κόντης που ανέλαβε το «τιμόνι» των «πράσινων» μετά την απομάκρυνση του Ρούι Βιτόρια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τους παίκτες για να ανεβάσει την ψυχολογία τους, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο clasico.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:

-Είναι κάποιοι άνθρωποι στους οποίους πραγματικά αρέσουν τα δύσκολα. Νομίζω πως είστε μια τέτοια περίπτωση, οπότε μιλήστε μας για αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα σας…

«Ωραία ερώτηση… Καταρχήν θα ήθελα να πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στον Παναθηναϊκό, σ’ αυτόν τον οργανισμό. Σ’ αυτή τη μεγάλη ομάδα που μου αρέσει να υπηρετώ. Σίγουρα είναι μια πρόκληση για μένα ακόμη και τη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα μπορεί να μην φαίνονται καλά. Εγώ βλέπω τα θετικά στοιχεία και αυτά είναι πως έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και πάνω σ’ αυτό πρέπει να βασιστούμε. Να τους τονώσουμε, να τους εμψυχώσουμε λίγο, γιατί προφανώς λόγω των αποτελεσμάτων υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια αρνητικότητα αλλά όπως είπα εγώ βλέπω πάντα τη θετική πλευρά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάτι καλό».

-Ένας προπονητής τι είναι αυτό που πρωτίστως προσπαθεί ν’ αλλάξει σ’ αυτές τις λίγες προπονήσεις πριν από ένα μεγάλο ντέρμπι;

«Δύο πράγματα. Το ένα είναι σίγουρα το τακτικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Πάντα λέω πως όταν έχεις παίκτες υψηλού επιπέδου, είναι πάρα πολύ εύκολο να το αλλάξεις. Αρκεί η ιδέα, αρκεί η καθοδήγηση, αρκεί η σωστή πληροφορία για να αντιληφθεί ο παίκτης τι πρέπει να κάνει και να ακολουθήσει ένα πλάνο. Και το δεύτερο είναι να τους ανεβάσεις. Να επιστρέψουν τα χαμόγελα, να τους πεις δύο κουβέντες που μπορεί να τους αγγίξουν. Αυτά είναι πράγματα που τα έχεις ή δεν τα έχεις. Εγώ πιστεύω ότι έχω αυτό το «άγγιγμα» με τους παίκτες και ευελπιστώ αυτή η επαφή που θα έχουμε και αυτή η συνεργασία λεκτική, νοητική, σωματική όπως θέλουμε να την πούμε, θα βγάλει κάτι καλό».

-Ένα από τα βασικά προβλήματα των δύο τελευταίων αποτελεσμάτων ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση σ’ αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα;

«Προσωπικά την έλλειψη συγκέντρωσης κάποιες φορές την εκλαμβάνω και σαν έλλειψη όπως είπα και πριν σωστής πληροφορίας. Όταν ο παίκτης μπαίνει σε μια διαδικασία, σ’ ένα παιχνίδι και ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, θεωρώ ότι αναγκάζεται αφού έχει εντολές να πρέπει να τις ακολουθήσει. Είναι επαγγελματίας, πρέπει να ακολουθήσει ένα πλάνο, άρα το να μην είναι συγκεντρωμένος για μένα δεν είναι κάτι που διορθώνεται λέγοντας του κάτι. Για μένα τη συγκέντρωση θα πρέπει να την έχουμε, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε κάτι, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η συγκέντρωση θα έρθει γιατί θα υπάρχει πλάνο».

-Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το έχετε ζήσει απ’ όλες τις απόψεις. Βάσει και της εικόνας του αντιπάλου, τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει;

«Kαταρχήν θα πρέπει να παίξει το παιχνίδι όπως του αρμόζει. Δηλαδή παίζει με τον Ολυμπιακό, είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ελλάδας, είναι ένα ματς των αιωνίων αντιπάλων. Έτσι θα πρέπει να το δούμε, παίζουμε στην έδρα μας και για εμάς ο μόνος στόχος και η σκέψη είναι η νίκη, γιατί αυτή θα μας δώσει πάρα πολλά. Εννοείται πως παίζουμε με έναν αντίπαλο που έχει πολύ καλή ομάδα, έναν πολύ καλό προπονητή και θα πρέπει να σεβαστούμε και να υπολογίσουμε ότι υπάρχει αυτό το δεδομένο. Όμως από εκεί πέρα όταν παίζεις στην έδρα σου θα πρέπει να βρεις τον τρόπο, με το τακτικό πλάνο, με την ψυχή που θα βγάλεις με το πόσο… συγνώμη θα το πω λαϊκά, θα γουστάρεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι, να πάρεις τους τρεις βαθμούς».

Headlines:
Τουρισμός
Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

Ξενοδοχεία: Οι τρεις πονοκέφαλοι των ξενοδόχων για την επόμενη τουριστική χρονιά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθήματα υπό έλεγχο: Quickes fixes για τώρα, Zen για πάντα

Συναισθήματα υπό έλεγχο: Quickes fixes για τώρα, Zen για πάντα

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 14.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Έβερτον, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ
4837151 19.09.25

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ

LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Ρεάλ Σοσιεδάδ για την 5η αγωνιστική του La Liga.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175
Κόσμος 20.09.25

Συρία: 25 πτώματα ανασύρθηκαν από μαζικό τάφο κοντά στη Δαμασκό – Πιστεύεται ότι είναι θαμμένα τουλάχιστον 175

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Άσαντ σε ενέδρα ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από την ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία

Σύνταξη
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευρώπη: Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας – Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία
Νέα έρευνα 20.09.25

Η πρόκληση της εργασιακής κινητικότητας στην Ευρώπη - Πώς συνδέεται με υψηλούς μισθούς και καινοτομία

Η διαφορετική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί στην Ευρώπη - Απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που έχουν παραγκωνιστεί - Τι δείχνει έρευνα για τη σημασία της εργασιακής κινητικότητας στην οικονομία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρέθυμνο: Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Βίντεο ντοκουμέντο 20.09.25

Συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο στο παλιό λιμάνι - Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Νεαροί επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα - Ο ένας κατέληξε με το κεφάλι σε βιτρίνα καταστήματος και έχασε τις αισθήσεις του - Η συμπλοκή έληξε με την επέμβαση αστυνομικών

Σύνταξη
Ξενοδόχοι: Πονοκέφαλος η στασιμότητα στις πληρότητες – Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026
«Ακριβή» Ευρώπη 20.09.25

Πονοκέφαλος για τους ξενοδόχους η στασιμότητα στις πληρότητες - Οι προκλήσεις και το στοίχημα του 2026

Ανήσυχοι εμφανίζονται οι ξενοδόχοι από τη συνεχιζόμενη πτώση του δολαρίου, τις γεωπολιτικές εντάσεις που κάνουν τους τουρίστες πιο «σφιχτούς» και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας των μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα
Νυχτερινό πλήγμα 20.09.25

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Σαμάρα, λέει η Ρωσία

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, όπως, άλλωστε κάνει και η Μόσχα - Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις στη Σαμάρα

Σύνταξη
Χαμάς: Προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF – «Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»
Η ανακοίνωση 20.09.25

«Αποχαιρετιστήρια φωτογραφία»: Η Χαμάς προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων μετά τη χερσαία εισβολή των IDF

Η Χαμάς έχει προειδοποιήσει και πάλι ότι η κλιμάκωση των επιχειρήσεων του Ισραήλ βάζει σε κίνδυνο και τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα

Σύνταξη
ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»
Πολιτική 20.09.25

ΚΚΕ για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Καταρρέει το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων»

Για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «το παραμύθι των «ισχυρών συμμάχων» καταρρέει και αποδεικνύεται ότι οι λαοί ματώνουν για εξοπλισμούς που υπηρετούν το ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Κατερίνη: Συνελήφθη εφοριακός που ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου
Στην Κατερίνη 20.09.25

Χειροπέδες σε εφοριακό - Ζήτησε 1.000 ευρώ «φακελάκι» από ιδιοκτήτρια φούρνου για να ακυρώσει έλεγχο

Στα χέρια της Αστυνομίας εφοριακός που κατηγορείται ότι ζήτησε και παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη αρτοπωλείου για να ματαιώσει φορολογικό έλεγχο

Σύνταξη
Ηράκλειο: Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος
Στην Κρήτη 20.09.25

Χάρισε ζωή με τον θάνατό του 70χρονος

Μία ακόμη συγκινητική πράξη ανθρωπιάς καταγράφηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 70χρονο δότη.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον

LIVE: Λίβερπουλ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 14.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Έβερτον, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σέρρες: Οργισμένη κινητοποίηση – Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO
Στις Σέρρες 20.09.25

Οργισμένη κινητοποίηση - Φυγαδεύτηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη SEREXPO

Αγρότες και κτηνοτρόφοι οργάνωσαν δυναμική κινητοποίηση στις Σέρρες όπου φιλοξενείται η 10η SEREXPO - Ο Γιάννης Ανδριανός φυγαδεύτηκε από τον χώρο, του έριξαν καφέδες και νερά

Σύνταξη
ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του
Wall Street Journal 20.09.25

ΗΠΑ-Κίνα κοντά σε συμφωνία για TikTok: Τι ανταμοιβή-μαμούθ ζητάει ο Τραμπ για την… προσφορά του

Τόσο η άμεση εμπλοκή των δύο ηγετών όσο και η σύγκλιση σε βασικά σημεία υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια τελική διευθέτηση του TikTok

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας – Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά – Αυξάνονται οι νεκροί
Δείτε χάρτες 20.09.25

Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας το Ισραήλ - Χρησιμοποιεί ρομπότ και οχήματα με εκρηκτικά - Αυξάνονται οι νεκροί

Η χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένας ακόμα κρίκος στην εκστρατεία του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα - Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, εικόνες Αποκάλυψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
Υγεία 20.09.25

Ο Σεπτέμβριος μήνας Alzheimer και υγιούς γήρανσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer.

Σύνταξη
Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην… Πολωνία – «Η πλήρης ευθύνη βαραίνει τους Ρώσους», λέει ο Τουσκ
Προπαγάνδα 20.09.25

Πολωνικό F-16 χτυπάει σπίτι στην... Πολωνία – «Η πλήρης ευθύνη βαραίνει τους Ρώσους», λέει ο Τουσκ

Πώς ξεκίνησε η ένταση με τα ρωσικά drones που σήκωσαν το NATO στο πόδι, καταλήγοντας η Πολωνία να παραδέχεται γράφα δικού της F-16 και η αδύναμη Ουκρανία να προσφέρει... βοήθεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο