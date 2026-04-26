Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε αήττητος την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, μετά την εκτός έδρας νίκη που πέτυχε επί της ΑΕΚ. Όλα τα «φώτα» ήταν στραμμένα στον Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον σέντερ των «ερυθρόλευκων» να επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του και το «μήνυμα» που έστειλε ο Αμερικανός ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό.

Ο Τζόουνς έδειξε πως γύρισε σε καλή κατάσταση και ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επικράτηση του Ολυμπιακού στα Άνω Λιόσια, με τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος να χαμογελά με την απόδοση του 29χρονου σέντερ καθώς ακολουθεί η σειρά με την Μονακό για τα πλέι οφ της Ευρωλίγκας.

Η τριάδα ψηλών του Ολυμπιακού στα παιχνίδια με τους Μονεγάσκους αναμένεται να είναι Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ. Μπορεί να έχει επιστρέψει και ο Φαλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό τον περασμένο Ιούνιο, αλλά το πιθανότερο «σενάριο» είναι να πάνε οι πειραιώτες με την τριάδα που προαναφέραμε.

Είναι λοιπόν μεγάλη υπόθεση για τους πρωταθλητές Ελλάδος η καλή παρουσία του Τζόουνς στο παιχνίδι με την Ένωση, γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη γραμμή ψηλών στην Ευρώπη και θέλει φυσικά να κυριαρχήσει και στις δύο ρακέτες στις «μάχες» με την ομάδα του Πριγκιπάτου.

Το καλό νέο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα αφορά τον βαθμό ετοιμότητας του Τζόουνς, με τον Αμερικανό να στέλνει το μήνυμα στον προπονητή του, ότι δηλαδή μπορεί να βασιστεί πάνω του στα μεγάλη σειρά που ξεκινά το βράδυ της Τρίτης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Και είναι βεβαίως μεγάλη υπόθεση για τον κόουτς των «ερυθρόλευκων» να βλέπει πως όλοι οι ψηλοί της ομάδας του λιμανιού μπαίνουν στην τελική ευθεία σε καλή κατάσταση κι έτοιμοι να κάνουν την διαφορά με το παιχνίδι τους, τόσο σε άμυνα όσο και σ’ επίθεση.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς επέστρεψε κι επέστρεψε δυνατός, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο την φροντ λάιν των πειραιωτών ενόψει των αναμετρήσεων με την Μονακό. Θα πρέπει επίσης εδώ να σημειωθεί ότι ο σέντερ Αμερικανός προσφέρει και μεγάλη ενέργεια στο παρκέ κι αυτό μετράει πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.