Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα κόντρα στην ΑΕΚ – Μέσα ο Τζόουνς
Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ είναι οι δύο ξένοι που επέλεξε να κόψει ο Γιώργος Μπαρτζώκας από την δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ - Διαθέσιμος ξανά ο Ταϊρίκ Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη SUNEL Arena για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL (18:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), σε ένα ματς όπου θα παραταχθεί δίχως τον Ντόντα Χολ και τον Φρανκ Νιλικίνα.
Οι δύο παίχτες δεν θα βρίσκονται στην 12αδα καθώς «κόπηκαν» από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι κανονικά διαθέσιμος, καθώς προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς ενώ ακυρώθηκε από το ΑΣΕΑΔ και η πρόσφατη τιμωρία του.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Ουόκαπ, Μόρις, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
