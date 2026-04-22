Τα δεδομένα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει playoffs της Euroleague
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς υπέστη θλάση και από τις 31 Μαρτίου βρίσκεται εκτός δράσης. Τι γίνεται με την αποθεραπεία του Αμερικανού σέντερ και τα δεδομένα ενόψει των playoffs.
Ο Ολυμπιακός τελείωσε την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση της κατάταξης και περιμένει την ολοκλήρωση των play-in για να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της διοργάνωσης. Παράλληλα οι ερυθρόλευκοι είναι σχεδόν πάνοπλοι, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, πλην του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη θλάση στο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπως είχε ενημερώσει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στις 31 Μαρτίου. Ο Τζόουνς είχε υποβληθεί σε όλα τα απαραίτητα τεστ και όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες έχει υποστεί θλάση στις ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ.
Η πορεία της αποθεραπείας του Τζόουνς
Ο Ολυμπιακός δεν θα πιέσει καταστάσεις, όπως το συνηθίζει, άλλωστε καθώς όπως έχει συμβεί σε πάμπολες περιπτώσεις η υγεία των αθλητών έρχεται πάντα πρώτη. Συν τοις άλλοις έχει επιστρέψει ο Μουστάφα Φαλ και έτσι οι Πειραιώτες έχουν δικλείδα ασφαλείας, μέχρι να έρθει στο επίπεδο που θέλει και ο παίκτης και η ομάδα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις