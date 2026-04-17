Βαριά τιμωρία στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία στο ΟΑΚΑ (pic)

«Βαριά» ήταν η «καμπάνα» του Αθλητικού Δικαστή για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς τον παίκτη του Ολυμπιακού για χειρονομία στο πρόσφατο ντέρμπι αιωνίων στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Δικαστής τιμώρησε τον σέντερ του Ολυμπιακού με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόουνς θα χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Stoiximan GBL και το πρώτο ματς των playoffs. Στην 25η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει εντός με τον Άρη Betsson και στην 26η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Αναλυτικά η απόφαση για την ποινή του Τζόουνς:

«Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26».

Η χειρονομία με το «W» του Τζόουνς