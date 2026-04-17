Προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για την τιμωρία του Τζόουνς
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσέφυγε ΑΣΕΑΔ τόσο για την τιμωρία του Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και για τον μη αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Super Cup.
- Φρίκη στο Μεξικό: Βρήκαν πάνω από 1.000 θραύσματα οστών σε λίμνη
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Επάρκεια στα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα… 4-6 εβδομάδων – Οι παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Γιορτή σήμερα 18 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ με ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών για τη χειρονομία του προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να απαντά άμεσα.
Συγκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καθώς όπως υποστηρίζουν, ο Αμερικανός σέντερ δεν έκανε κάτι το προσβλητικό αφού απλά σχημάτισε με τα δάχτυλά του το γράμμα «W» από τη λέξη «Win» για να πανηγυρίσει, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για λανθασμένη ερμηνεία της κίνησης.
Παράλληλα, η Πειραϊκή ΚΑΕ κατέθεσε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για τη μη τιμωρία του Παναθηναϊκού με αποκλεισμό από το επόμενο Super Cup, αφού δεν είχε βρεθεί στη φετινή διοργάνωση λόγω του ταξιδιού του στην Αυστραλία, με τον Ολυμπιακό να αναφέρει πως πρέπει να υπάρξει αποκλεισμός για του χρόνου, θεωρώντας ότι η επιλογή του Αθλητικού Δικαστή δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο.
- Ίντερ – Κάλιαρι 3-0: Ακόμη πιο κοντά στο πρωτάθλημα οι «νερατζούρι»
- Πέθανε ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ Όσκαρ Σμιντ
- Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
- Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
- Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
- Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – Μονακό για τα πλέι ιν της Euroleague
- Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 97-62: Μια καλή… προπόνηση πριν τα play-in για τους «πράσινους»
