Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για Τζόουνς και Παναθηναϊκό – Επιβεβαίωσε την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση γνωστοποιώντας ότι θα κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για την ποινή στον Ταϊρίκ Τζόουνς. – Τι αναφέρει για Super Cup και Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός πήρε θέση για την ποινή που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία που έκανε προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά το ντέρμπι πρωταθλήματος.
Οι Ερυθρόλευκοι τόνισαν πως θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και στον μη αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το επόμενο Super Cup, αφού οι Πράσινοι δεν είχαν κατέβει στη φετινή διοργάνωση λόγω του ταξιδιού τους στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Με τη σημερινή της απόφαση, η Δικαστής του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μόνο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για την άρνηση συμμετοχής της στο περσινό Super Cup, αγνοώντας πλήρως την ύπαρξη της οικείας Ειδικής Προκήρυξης, η οποία προβλέπει υποχρεωτικά, πέραν του προστίμου, και τον αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε παραπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025, για την παράβαση των διατάξεων της Ειδικής Προκήρυξης, ωστόσο η Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, τέσσερις μήνες αργότερα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ειδική Προκήρυξη του Super Cup … δεν εφαρμόζεται στο ίδιο το Super Cup!
Παράλληλα, η ίδια Δικαστής τιμώρησε τον αθλητή της ομάδας μας Tyrique Jones για μία φερόμενη «πρόθεση άσεμνης χειρονομίας» με εξοντωτική ποινή τριών (3) αγωνιστικών ημερών – που δεν θυμόμαστε να έχει επιβληθεί ξανά στην ιστορία της Α1 -, ενώ ακόμη και η καταγγέλλουσα Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός είχε ζητήσει μόνο την επιβολή προστίμου ύψους 10.000 ευρώ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη, θα προσφύγει άμεσα κατά των πιο πάνω αποφάσεων ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, ζητώντας την ορθή εφαρμογή των Κανονισμών».
