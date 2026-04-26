Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)
Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

Επελαύνει ο Ατρόμητος στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι, με σκορ 2-1 και μάλιστα με ανατροπή για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League (σ.σ τέλος πρώτου γύρου). Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις του αγώνα (96′), καθώς κράτησε τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ατρόμητος (που απέδειξε ότι δεν χαρίζεται) ήταν ανώτερος και ουσιαστικός, ενώ είχε και δυο δοκάρια. Τα γκολ πέτυχαν οι δυο κεντρικοί αμυντικοί του, οι Σταυρόπουλος και Τσακμάκης. Ο δεύτερος μπήκε αλλαγή.

Ο Αστέρας προέρχονταν από εντός έδρας νίκη με τον Παναιτωλικό. Όμως, δεν συνέχισε τις καλές εμφανίσεις.

Οι Περιστεριώτες είναι πρώτοι στα πλέι άουτ με 40 βαθμούς και είχαν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους, ακολουθούν Παναιτωλικός και Κηφισιά με 31, ο Αστέρας παρέμεινε στους 25 και περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός που έχουν από 24 βαθμούς.

Ισοφάριση στο 45+2’

Οι δυο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με σίγουρες μπαλιές, ενώ πρόσεχαν και τις άμυνες. Ο Ατρόμητος πλησίασε πιο κοντά στο γκολ καθώς στο 11’ είχε δοκάρι με σέντρα-σουτ του Γιουμπιτάνα που βρήκε στη συμβολή των δοκών. Κάποιες άλλες προσπάθειες των γηπεδούχων δεν δημιούργησαν πρόβλημα στον Παπαδόπουλο, ενώ πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης πήγε να γίνει στο 19’, αλλά ο Μακέντα, άθελά του, χάλασε την φάση στον Μπαρτόλο.

Όπως και να’ χει, ο Αστέρας ανέβηκε. Στο 27’ ο Μακέντα βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε άουτ.

Ο Μακέντα βρήκε τον στόχο στο 35’ καθώς έκανε το 1-0 για τον Αστέρα. Ο Κετού έκλεψε την μπάλα από τον Μουντέ έδωσε στο Ιταλό που την έστειλε στα δίχτυα του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος απάντησε. Αρχικά, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 41’, όταν σουτ του Μουντέ χτύπησε σε σώματα και η μπάλα βγήκε κόρνερ. To 1-1 έγινε στο 45+2’ με κεφαλιά του Σταυρόπουλου, μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ, καθώς ο σκόρερ «κέρδισε» τον Τριανταφυλλόπουλο στον αέρα.

Ανατροπή δεδομένων

Περισσότερο ψαχνόταν ο Αστέρας με την έναρξη του β’ μέρους. Όμως, δεν έκανε κάτι αξιόλογο, με εξαίρεση ένα σουτ του Κετού που έφυγε άουτ.

Δεύτερο δοκάρι για τον Ατρόμητο στο 64’. Ο Μπάκου ξεπετάχθηκε μπροστά και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Όμως, από το κόρνερ ήρθε το 2-1 του Ατρομήτου στο 66’, εκτέλεσε ο Πνευμονίδης και ο Τσακμάκης με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Στο 75’ ο Ματουσαμί πρόλαβε τον Αλμύρα και μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 85’: Ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Μπάκου και μετά την απόκρουση ο Καραμάνης πλάσαρε άουτ.

Στο 86’ ο Οκό του Αστέρα από καλή θέση δεν μπόρεσε να πιάσει κεφαλιά.

Στο 96’ ο Χουτεσιώτης κράτησε τη νίκη του Ατρομήτου, με τρομερή απόκρουση σε κεφαλιά του Οκό, πάνω στη γραμμή. Ηταν η τελευταία φάση του αγώνα, καθώς είχε προωθηθεί μέχρι και ο Παπαδόπουλος. Μοιραίος παίκτης ο Οκό!

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46’ Τσακμάκης), Μουντές (76’ Τσιλούλης), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (83’ Καραμάνης), Μίχορλ (60’ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (76’ Ουκάκι), Μπάκου.

Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71’ Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (78’ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (78’ Τερεζίου), Μπαρτόλο, Κετού (59’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Οκό).

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

LIVE: Τορίνο – Ίντερ
LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: Τσέλσι – Λιντς
LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
«Η Μάγια συνήιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

LIVE: Τορίνο – Ίντερ
LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

