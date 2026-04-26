Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: «Βολεύτηκαν» με την ισοπαλία
Ποδόσφαιρο 26 Απριλίου 2026, 18:01

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: «Βολεύτηκαν» με την ισοπαλία

Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ

Κηφισιά και Παναιτωλικός έφεραν 0-0 στο γήπεδο της Νεάπολης για την 5η αγωνιστική των play-out της Stoiximan Super League, σε ένα ματς με αρκετές μοιρασμένες ευκαιρίες και ανέβηκαν μαζί στους 31 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στο +7 από τη ζώνη του υποβιβασμού στην οποία βρίσκεται η ΑΕΛ Novibet.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν την τέταρτη διαδοχική ισοπαλία τους, ενώ οι φιλοξενούμενοι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των δύο συνεχόμενων ηττών.

Ελάχιστες οι καλές στιγμές στο παιχνίδι με αποκορύφωμα τη φάση του 85ου λεπτού με την Κηφισιά να χάνει διπλή ευκαιρία για να πάρει το τρίποντο, αλλά να μην τα καταφέρνει, με συνέπεια το 0-0 να μείνει μέχρι το τέλος.

Ο Αντόνισε επιχείρησε να ανοίξει το σκορ με δυνατό σουτ στο 9ο λεπτό, αλλά ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά. Στο 14 ο ίδιος παίκτης από τα αριστερά επιχείρησε ένα καλό σουτ με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στο 40′ ο Άλεξιτς είχε την πρώτη φάση του Παναιτωλικού, ωστόσο δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η μεγαλύτερη ευκαιρία ήρθε για την ομάδα του Λέτο στο 85ο λεπτό με τον Ζέρσον να μην μπορεί αν στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά και τον Θεοδωρίδη να μην μπορεί να νικήσει τον Κουτσερένκο στην επαναφορά.

Κηφισιά: Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόμπο (46’Μπένι), Αντόνισε (71’Θεοδωρίδης), Ρουκουνάκης, Κονατέ, Ποκόρνι (49’Μποτία), Χριστόπουλος (71’Ίλιτς), Λαρουσί, Ταβάρες (46’Ζέρσον), Αμανί.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκρανάθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (82’Κόγιτς), Εστέμπαν, Ματσάν (59’Σμυρλής), Ρόσα (71’Μπρέγκου), Άλεξιτς, Μπάτζι (59’Αγκίρε).

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

Κατασχεμένα ιρανικά πλοία είναι αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: Τσέλσι – Λιντς
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Ελλάδα 26.04.26

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Σπουδαίες εικόνες 26.04.26

Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
«Σ’ αγαπώ, Τζακ» 26.04.26

Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
3 μήνες μετά 26.04.26

«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ και Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Κεφαλονιά 26.04.26

Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Κόσμος 26.04.26

Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες - Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Γιατί όχι; 26.04.26

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Πανικός στο Χίλτον 26.04.26

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

