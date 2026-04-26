Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Ναι μεν φιλικό παιχνίδι, ωστόσο όταν τίθενται αντιμέτωπες δύο παγκόσμιες δυνάμεις της υδατοσφαίρισης, η Εθνική Ελλάδας από τη μία και η Ουγγαρία από την άλλη, το αποτέλεσμα και η εικόνα του αγώνα έχει σημασία. Ειδικά αν αυτό αποτελεί πρόβα ενόψει της προκριματική φάση του World Cup, που αρχίζει την Πρωτομαγιά (1-6/5/2026) στο Ρότερνταμ. Νίκη λοιπόν με 13-12 για την Ελλάδα, με την ομάδα του Χάρη Παυλίδη να μην μένει ποτέ πίσω στο σκορ,

Το παιχνίδι έγινε σε μια όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι πολυάριθμοι φίλοι της Εθνικής ομάδας στις εξέδρες του κλειστού κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως ήταν οι μνήμες που ξύπνησαν και η έντονη συγκίνηση που δημιουργήθηκε από τη βράβευση στα μέλη της θρυλικής Εθνικής ομάδας Γυναικών που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Την ομάδα εκείνη, που έφερε στην Ελλάδα το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό σπορ, αποτελούσαν οι Ανθή Μυλωνάκη, Γιούλη Λαρά, Ευτυχία Καραγιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βούλα Κοζομπόλη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική Λιόση, Αγγελική Καραπατάκη, Άντι Μελιδώνη, Δήμητρα Ασιλιάν, Τόνια Μωραΐτη και Γεωργία Ελληνάκη, με προπονητή τον Κούλη Ιωσηφίδη και συνεργάτη του τον Γιώργο Μορφέση.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, η Εθνική μας παρατάχθηκε με αλλαγές και κάποια νεαρά πρόσωπα (Σαλταμανίκα, Φουράκη, Μπιτσάκου) στη 14άδα, σε σχέση με τη συνήθη σύνθεση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός δοκιμάζει σχήματα. Στο πλαίσιο αυτών των δοκιμών έμειναν εκτός 14άδας στον συγκεκριμένο αγώνα οι Τριχά, Βάσιλ. Πλευρίτου, Κρασσά, Κυριακοπούλου (σε σχέση με όσες μετέχουν στην προετοιμασία). Παρόλα αυτά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης σε άμυνα και επίθεση.

Η εξέλιξη στο σκορ έφερνε την Εθνική μας να προηγείται αρχικά με 3-0 και στη συνέχεια να παίρνει προβάδισμα με ένα και δύο γκολ διαφορά και την Ουγγαρία να ισοφαρίζει. Συγκεκριμένα οι Μαγυάρες ισοφάρισαν σε 10-10 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως με τέρματα της Ξενάκη και της Τόρνάρου η εθνική ξαναπήρε το προβάδισμα με 12-10 και το γκολ της Σάντα, 1΄35΄΄ πριν τη λήξη, «σφράγισε» ουσιαστικά τη νίκη των πρωταθλητριών κόσμου.

Γενικότερα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η ομάδα μας βελτίωσε ακόμα περισσότερο την άμυνά της, εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω, προηγήθηκε με 13-11 και απλώς οι Μαγυάρες μείωσαν με τη Ντομσόντι στο τελικό 13-12.

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12

Οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Πλευρίτου Ελ. 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντρο Σεχ): Νέσμελι, Σιλάγκι, Βάλι 1, Λεντβάι 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χέτζλ, Λεϊμέτερ, Αλάκζα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντζα, Χάιντου 3.

Δείτε όλα τα στατιστικά και αναλυτικά τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

Διαιτητές: Ιβάνκα Ράκοβετς (Σερβία), Ιλέα Σάφτιτς (Κροατία)

Παρατηρητής: Μιχάλης Σκαλοχωρίτης