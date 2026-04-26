Μέση Ανατολή: Το πικρό κόστος για τη σοκολάτα Ντουμπάι – Η άνοδος και… η ενδεχόμενη πτώση
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 23:50

Μέση Ανατολή: Το πικρό κόστος για τη σοκολάτα Ντουμπάι – Η άνοδος και… η ενδεχόμενη πτώση

Μια ακριβή απόλαυση, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μπορεί να γίνει ακόμα ακριβότερη.

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται και βασικές ναυτιλιακές διαδρομές κλείνουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι δευτερογενείς επιπτώσεις επηρεάζουν διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Σε υψηλό οκταετίας έχει εκτοξεύσει ο πόλεμος στο Ιράν τις τιμές των κελυφωτών φιστικιών

Οι βιομηχανίες αναγκάζονται να προσαρμοστούν εξαιτίας της αστάθειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος.

Μια εμπορική «παρενέργεια» του πολέμου αφορά και τις τιμές των φιστικιών που έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών.

Κατακόρυφη αύξηση των τιμών

Το Ιράν καλύπτει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής φιστικιών και έχει φτάσει κάποιες χρονιές να εξυπηρετεί έως και 25% – 30% των παγκόσμιων εξαγωγών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

«Ενώ οι έμποροι στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν ακόμη αποθέματα φιστικιών», αναφέρει ο José Gutiérrez Fernández, αναλυτής της αγοράς ξηρών καρπών και μπαχαρικών στην S&P Global, «ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα εφοδιασμού αν δεν αναπληρωθούν σύντομα».

Η περίφημη σοκολάτα Ντουμπάι που από το 2021 ξεκίνησε να γίνεται διάσημη έχει αυξήσει τη ζήτηση για φιστίκια. Παγκόσμια μόδα έγινε στα τέλη του 2023 όταν μια γνωστή influencer ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα της πράσινης κρέμας φιστικιού που έρεε, προκάλεσαν φρενίτιδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με την Expana οι τιμές του φιστικιού ανέβηκαν στα 4,57 δολάρια -τα δέκα κιλά- το υψηλότερο επίπεδο από το 2018.

Η προσφορά βρίσκεται υπό πίεση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η προσωρινή εκεχειρία δεν έχει εξομαλύνει το πρόβλημα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν εξακολουθούν να επιβάλλουν αποκλεισμούς στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο εμπόριο φιστικιών, λειτουργώντας όχι μόνο ως σημαντικός καταναλωτής αλλά και ως κόμβος διαμετακόμισης. Μεγάλες ποσότητες ιρανικών φιστικιών μεταφέρονται συνήθως μέσω χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία πριν φτάσουν στους παγκόσμιους αγοραστές.

Οι αγοραστές στρέφονται προς εναλλακτικούς προμηθευτές, ιδίως τις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αρχίζει να επηρεάζει τις τιμές. Οι έμποροι αναφέρουν απότομες αυξήσεις σε ορισμένες spot αγορές στη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

«Εάν το ιρανικό προϊόν παραμείνει απρόσιτο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι τιμές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνεχή ανοδική πίεση», ανέφερε ο Nick Moss, αναλυτής της Expana.

Ναυτιλία
Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Wall Street: Όλα τα βλέμματα σε «Magnificent 5» και Fed

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Γερμανία: Αυξάνονται οι αντιρρησίες συνείδησης
Επίθεση – Ουάσιγκτον: Η βία δεν έχει θέση «στη δημοκρατία μας», τονίζει ο Ομπάμα
SIPRI: Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες πλησίασαν τα 3 τρισ. δολάρια το 2025
Δημοτικές εκλογές: Πρώτη στις δημοτικές εκλογές η Φάταχ του παλαιστίνιου προέδρου Αμπάς
ΠΑΣΟΚ: Τα τελικά αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων
Ουέσκα – Σαραγόσα: Τερματοφύλακας γρονθοκόπησε αντίπαλο και ακολούθησε χαμός! (vid)
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

