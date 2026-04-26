Καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάσσονται και βασικές ναυτιλιακές διαδρομές κλείνουν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι δευτερογενείς επιπτώσεις επηρεάζουν διάφορες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Οι βιομηχανίες αναγκάζονται να προσαρμοστούν εξαιτίας της αστάθειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος.

Μια εμπορική «παρενέργεια» του πολέμου αφορά και τις τιμές των φιστικιών που έχουν εκτοξευθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων οκτώ ετών.

Κατακόρυφη αύξηση των τιμών

Το Ιράν καλύπτει περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής φιστικιών και έχει φτάσει κάποιες χρονιές να εξυπηρετεί έως και 25% – 30% των παγκόσμιων εξαγωγών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

«Ενώ οι έμποροι στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν ακόμη αποθέματα φιστικιών», αναφέρει ο José Gutiérrez Fernández, αναλυτής της αγοράς ξηρών καρπών και μπαχαρικών στην S&P Global, «ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω προβλήματα εφοδιασμού αν δεν αναπληρωθούν σύντομα».

Η περίφημη σοκολάτα Ντουμπάι που από το 2021 ξεκίνησε να γίνεται διάσημη έχει αυξήσει τη ζήτηση για φιστίκια. Παγκόσμια μόδα έγινε στα τέλη του 2023 όταν μια γνωστή influencer ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εικόνα της πράσινης κρέμας φιστικιού που έρεε, προκάλεσαν φρενίτιδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με την Expana οι τιμές του φιστικιού ανέβηκαν στα 4,57 δολάρια -τα δέκα κιλά- το υψηλότερο επίπεδο από το 2018.

Η προσφορά βρίσκεται υπό πίεση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η προσωρινή εκεχειρία δεν έχει εξομαλύνει το πρόβλημα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν εξακολουθούν να επιβάλλουν αποκλεισμούς στα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Η Μέση Ανατολή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο εμπόριο φιστικιών, λειτουργώντας όχι μόνο ως σημαντικός καταναλωτής αλλά και ως κόμβος διαμετακόμισης. Μεγάλες ποσότητες ιρανικών φιστικιών μεταφέρονται συνήθως μέσω χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία πριν φτάσουν στους παγκόσμιους αγοραστές.

Οι αγοραστές στρέφονται προς εναλλακτικούς προμηθευτές, ιδίως τις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων αρχίζει να επηρεάζει τις τιμές. Οι έμποροι αναφέρουν απότομες αυξήσεις σε ορισμένες spot αγορές στη Μέση Ανατολή και την Ινδία.

«Εάν το ιρανικό προϊόν παραμείνει απρόσιτο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι τιμές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συνεχή ανοδική πίεση», ανέφερε ο Nick Moss, αναλυτής της Expana.