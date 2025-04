Η σοκολάτα Ντουμπάι προκαλεί και έλλειψη φιστικιών

Η μετεωρική άνοδος της σοκολάτας Ντουμπάι έχει προκαλέσει μια παγκόσμια κρίση στην προσφορά φιστικιών, επιδεινώνοντας την παγκόσμια έλλειψη του ξηρού καρπού και εκτινάσσοντας τις τιμές του στα ύψη.

Οι συγκεκριμένες μπάρες, ένα πάντρεμα κρέμας φιστικιού, τριμμένης ζύμης και σοκολάτας γάλακτος, ήταν μέτρια επιτυχία μετά την κυκλοφορία τους το 2021 από την boutique Emirati chocolatier FIX — μέχρι που ένα βίντεο του TikTok τις έκανε παγκόσμια αίσθηση, αναφέρουν οι Financial Times.

Το κλιπ, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 120 εκατομμύρια προβολές και πυροδότησε μια παγκόσμια τρέλα για τη σοκολάτα από φιστίκι.

Λόγω της συγκεκριμένης τρέλας, οι τιμές του πυρήνα των φιστικιών έχουν αυξηθεί από 7,65 δολάρια τη λίβρα πριν από ένα χρόνο σε περίπου 10,30 δολάρια τη λίβρα τώρα, δήλωσε ο Τζάιλς Χέικινγκ, έμπορου ξηρών καρπών της CG Hacking. «Ο κόσμος του φιστικιού είναι ουσιαστικά εξουθενωμένος αυτή τη στιγμή», είπε.

Η σοκολάτα επίσης δεν είναι φθηνή. Το Lindt’s Dubai την προσφέρει σε επίπεδο λιανικής προς 10 στερλίνες για 145 γραμμάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπερδιπλάσιο των άλλων υποκαταστημάτων του. Αλλά οι καταναλωτές είναι τόσο πρόθυμοι που ορισμένα καταστήματα φέρεται να περιορίζουν πόσες μπάρες μπορεί να αγοράσει κάθε πελάτης, ενώ η Lindt και το βρετανικό σούπερ μάρκετ Wm Morrison έχουν κυκλοφορήσει πασχαλινά αυγά με κρέμα φιστικιού.

Η έλλειψη σηματοδοτεί μια απότομη αντιστροφή από το 2023, όταν η παγκόσμια προσφορά φιστικιών υπερέβη τη ζήτηση και προκάλεσε πτώση των τιμών

Τα αποθέματα φιστικιού είχαν ήδη μειωθεί μετά από μια απογοητευτική συγκομιδή πέρυσι στις ΗΠΑ, τον κορυφαίο εξαγωγέα ξηρών καρπών. Η καλλιέργεια στις ΗΠΑ ήταν επίσης υψηλότερης ποιότητας από το συνηθισμένο, αφήνοντας λιγότερους από τους φθηνούς πυρήνες χωρίς κέλυφος που πωλούνται γενικά ως συστατικά για σοκολάτα και άλλα τρόφιμα, είπε ο Χέικινγκ στους Financial Times.

«Δεν υπήρχε πολλή προσφορά, οπότε όταν έρχεται η σοκολάτα του Ντουμπάι και [οι σοκολατοποιοί] αγοράζουν όλους τους πυρήνες που έχουν στα χέρια τους… αυτό αφήνει τον υπόλοιπο κόσμο σε χαμηλή διαθεσιμότητα», είπε ο Χέικινγκ.

Το Ιράν, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, εξήγαγε 40% περισσότερα φιστίκια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους έξι μήνες έως τον Μάρτιο του 2025 από ό,τι τους 12 μήνες πριν, σύμφωνα με τις τελωνειακές υπηρεσίες του Ιράν.

Η έλλειψη σηματοδοτεί μια απότομη αντιστροφή από το 2023, όταν η παγκόσμια προσφορά φιστικιών υπερέβη τη ζήτηση και προκάλεσε πτώση των τιμών, δήλωσε ο Μπεχρούζ Αγκά, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης φιστικιών του Ιράν.

«Αισθάνεσαι σαν να βγήκε από το πουθενά και ξαφνικά το βλέπεις σε κάθε γωνιακό κατάστημα»

Λόγω αυτής της ανισορροπίας, «μια ποικιλία υποπροϊόντων έγινε διαθέσιμη, όπως βούτυρο φιστικιού, λάδι και πάστα, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα τροφίμων με βάση το φιστίκι», είπε. «Αυτό έγινε περίπου την ίδια στιγμή που κυκλοφόρησε το Dubai Chocolate και σταδιακά έγινε viral παγκοσμίως».

Στην Καλιφόρνια, ορισμένοι αγρότες έχουν αρχίσει να αλλάζουν καλλιέργειες από τα αμύγδαλα στα φιστίκια τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως των χαμηλών τιμών των αμυγδάλων, αλλά αυτά τα δέντρα δεν θα αρχίσουν να παράγουν μέχρι τη συγκομιδή της επόμενης σεζόν τον Σεπτέμβριο.

Στο μεταξύ, οι σοκολατοποιοί λένε ότι δεν μπορούν να παράγουν αρκετές από τις μπάρες γεμάτες κρέμα.

«Αισθάνεσαι σαν να βγήκε από το πουθενά και ξαφνικά το βλέπεις σε κάθε γωνιακό κατάστημα», δήλωσε ο Τσαρλς Ζαντρό, γενικός διευθυντής του Prestat Group, ο οποίος κατέχει πολυτελή brand σοκολάτας στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Κανείς δεν είναι έτοιμος για αυτό», είπε, περιγράφοντας τους αγώνες του να προμηθευτεί το καταΐφι, που χρησιμοποιείται στην κρέμα.

Οι λάτρεις της σοκολάτας είχαν ήδη υποφέρει από μια κρίση στην προσφορά κακάο, η οποία οδήγησε τις τιμές σε σχεδόν τριπλασιασμό το 2024, καθώς ακραίες καιρικές συνθήκες και ασθένειες έπληξαν τη συγκομιδή. Οι παραγωγοί πουλούσαν μικρότερες μπάρες με νέες συνταγές που αρωματίζουν το κακάο.

Η FIX, η οποία ονόμασε την αρχική viral μπάρα σκοκολάτα της «Can’t Get Knafeh of It» από μια παραδοσιακή αραβική έρημο (αλλά που “ακούγεται” παρόμοια με την αγγλική λέξη enough – αρκετά), είπε, ενώ ήταν «απίστευτο» να δούμε πώς η εταιρεία είχε εμπνεύσει «ένα κίνημα στη σοκολάτα», ανησυχούσε ότι άλλοι μπορεί να εκμεταλλεύονται την επωνυμία τους για να παραπλανήσουν τους πελάτες. Η εταιρεία δεν πουλάει τις μπάρες της εκτός των ΗΑΕ και διαθέτει μόνο για δύο ώρες την ημέρα.

Οι αντίπαλοί της παραμένουν απτόητοι. Είμαστε «απλώς συγκλονισμένοι με τη ζήτηση για σοκολάτα του Ντουμπάι», δήλωσε ο Γιόχανες Λάντεραχ, διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής σοκολατοποιίας Läderach. «Τα λανσάραμε πριν από μερικούς μήνες και απλά δεν σταματάει, απλώς σπάει όλα τα ρεκόρ».

