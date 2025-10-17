Η σοκολάτα Ντουμπάι κατέκτησε τον κόσμο – Τώρα οι επιστήμονες αποκαλύπτουν το μυστικό της επιτυχίας της

Από τα διάσημα «feta pasta» (κάτι καθόλου καινοτόμο για εμάς) μέχρι την περίεργη πρόκληση Hot Pickle, τα τελευταία χρόνια τα social media έχουν κατακλυστεί από ιδιόμορφα και ασυνήθιστα τρόφιμα.

Ωστόσο, ένα σνακ ξεχωρίζει ανάμεσά τους: η σοκολάτα του Ντουμπάι.

Από τη στιγμή που το TikTok δοκίμασε αυτή τη σοκολάτα, η ζήτηση εκτοξεύθηκε, με influencers και λάτρεις του φαγητού να ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα και να ξοδεύουν εκατοντάδες δολάρια για να την αποκτήσουν.

Μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία της, προϊόντα με γεύση σοκολάτας του Ντουμπάι άρχισαν να πωλούνται σε σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο. Αλλά τι κάνει αυτή τη γλυκιά λιχουδιά τόσο δημοφιλή;

New video! Trying one of those American Hot Pickles https://t.co/F8mkUokx2J pic.twitter.com/j6epqLlAN7 — Emmanuella Chinenye Ezema (Cee-Cee) (@ceetheunknown) May 1, 2025

Η επιστημονική εξήγηση

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο καθηγητής Charles Spence, ειδικός στην πειραματική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί ότι η επιτυχία της σοκολάτας οφείλεται κυρίως στο «φωτεινό» πράσινο χρώμα της γέμισης.

«Έχεις μια ισχυρή οπτική αντίθεση: το φωτεινό πράσινο σε αντίθεση με το καφέ της σοκολάτας», λέει.

«Αυτό την κάνει να ξεχωρίζει στις φωτογραφίες και να τραβά την προσοχή μας, καθώς μας ελκύουν τα οπτικά ενδιαφέροντα αντικείμενα».

Όπως με το Aperol Spritz και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί του χρώμα, η οπτική εντύπωση είναι καθοριστική για την ελκυστικότητα των τροφίμων στα social media.

Η ιστορία της σοκολάτας του Ντουμπάι

Η δημοτικότητα της σοκολάτας ξεκίνησε το 2024, όταν η Sarah Hamouda, ιδρύτρια της Fix Dessert Chocolatier στο Ντουμπάι, εμπνεύστηκε από τις ορέξεις της εγκυμοσύνης της για να δημιουργήσει γλυκά με ιδιαίτερες γεύσεις.

Η Sarah λάνσαρε το brand το 2021 και δημιούργησε την κρέμα φιστικιού με γλυκό φύλλο κρούστας, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μετά την ανάρτηση ενός βίντεο στο TikTok από την Maria Vehera, που παρουσίαζε τη σοκολάτα σε όλη της την τραγανή δόξα.

Το βίντεο προκάλεσε παγκόσμια εμμονή, καθώς χιλιάδες χρήστες άρχισαν να μοιράζονται βίντεο ASMR με το γλυκό, προκαλώντας έντονη επιθυμία για δοκιμή σε όλο τον κόσμο.

Η σοκολάτα εμπνέεται από το μεσανατολικό επιδόρπιο Knafeh, με γέμιση από κρέμα φιστικιού, ταχίνι και Kataifi (γνωστό σε εμάς ως κανταΐφι) – ψιλοκομμένο φύλλο κρούστας.

The secret’s out! Say hello to our first-ever Chief Chocolate Officer Sarah Hamouda, founder of #FIX 🎉

With her arrival, the Original Dubai Chocolate officially finds its new and exclusive home on #Careem from 20 October 💚 pic.twitter.com/2ylJAjNXKa — Careem (@careem) October 16, 2025

Η έκρηξη της τάσης στο TikTok

Μόνο στο TikTok, δισεκατομμύρια χρήστες έχουν αναζητήσει το γλυκό, με εκατοντάδες να μοιράζονται συνταγές και εμπειρίες. Μεγάλες εταιρείες όπως η Nestle, η Lidl και η Lindt βιάστηκαν να δημιουργήσουν δικές τους εκδοχές της.

Ο καθηγητής Spence επισημαίνει ότι η θερμιδική αξία της σοκολάτας μπορεί να λειτουργεί υπέρ της δημοτικότητας της.

«Οι άνθρωποι είναι προγραμματισμένοι να βρίσκουν συναρπαστική την όψη των τροφών με υψηλή ενεργειακή αξία, κάτι που επιλέχθηκε εξελικτικά από τους προγόνους μας».

Αυτό εξηγεί και την επιτυχία άλλων οπτικά εντυπωσιακών και θερμιδικά πλούσιων γλυκών, όπως τα κέικ ουράνιο τόξο.

Οπτική και υφή: Το ιδανικό ζευγάρι

Η σοκολάτα δεν είναι μόνο οπτικά ελκυστική, αλλά προσφέρει και μοναδική εμπειρία γεύσης και υφής. Η τραγανή γέμιση σε συνδυασμό με την κρεμώδη σοκολάτα δημιουργεί έντονη αντίθεση που ευχαριστεί το στόμα και αποδίδει καλά στην κάμερα.

«Ένα βασικό πρόβλημα με την προβολή τροφίμων στα social media είναι ότι ο θεατής δεν μπορεί να τα δοκιμάσει. Γι’ αυτό βλέπουμε όλο και πιο ακραίες υφές και γεύσεις που προκαλούν έντονη αντίδραση», εξηγεί ο καθηγητής Spence.

Παράλληλα, ο εξωτικός χαρακτήρας της σοκολάτας, που προέρχεται από τον πολιτισμό του Ντουμπάι, προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ελκυστικότητά της.

Οι καταναλωτές μπορούν να κερδίσουν «κοινωνική αναγνώριση» παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως «εξερευνητές τροφίμων».

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και με το bubble tea, που έγινε παγκοσμίως δημοφιλές χάρη σε influencers.

Η δύναμη των social media

Η τάση της σοκολάτας του Ντουμπάι αποδεικνύει πόσο ισχυρές μπορούν να είναι οι επιρροές των κοινωνικών μέσων στις παγκόσμιες αγορές.

Η επιτυχία της δεν είναι απλώς «μόδα της χιλιετίας», αλλά ένα παράδειγμα του πώς η ψηφιακή δημοσιότητα μπορεί να επηρεάσει αλυσίδες εφοδιασμού, γεωργικούς τομείς και την κουλτούρα της κατανάλωσης τροφίμων.

Η σοκολάτα του Ντουμπάι δεν είναι απλώς ένα γλυκό, αλλά ένα φαινόμενο που απέδειξε ότι ακόμα και ένα μικρό (και ακριβό) κομμάτι σοκολάτας μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο μέσω των social media.