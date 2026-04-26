Κίνηση ματ της Νότιας Αφρικής έναντι των ΗΠΑ: Στέλνει πολιτικό του… Απαρτχάιντ να καλοπιάσει τον Τραμπ

Μπορεί η επική, διακεκομμένη πολιτική καριέρα 50 ετών του ηγέτη της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα να πλησιάζει στο τέλος της, έχοντας αφήσει επιχειρηματίες δυσαρεστημένους, αλλά οι Financial Times του πλέκουν το εγκώμιο. Γιατί; Επειδή «έβαλε τη χώρα του πάνω από το κόμμα» βγάζοντας από την ιστορική «ναφθαλίνη» τον Ρολφ Μέγιερ, ιστορικό στέλεχος του Εθνικού Κόμματος, πολιτικού φορέα υπεύθυνου για το Απαρτχάιντ.

Στις 14 Απριλίου ο Ραμαφόζα διόρισε τον 80χρονο Μέγιερ πρέσβη της Νότιας Αφρικής στις ΗΠΑ.

Οι δύο τους, όμως, γνωρίζονται πολύ καλά. Ο Ραφαμόζα τη δεκαετία του 1990 ως επικεφαλής διαπραγματευτής του τότε απελευθερωτικού κινήματος, του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου (ANC), βοήθησε να ολοκληρωθεί με δεξιοτεχνία το τέλος του απαρτχάιντ. Για να το καταφέρει αυτό συνεργάστηκε με τον Μέγιερ ηγέτη εκείνη την εποχή του Εθνικού Κόμματος, που για πάνω από 40 χρόνια επέβαλε την κυριαρχία των λευκών. Ωστόσο, ο Μέγιερ ήταν ένας ήπιων τόνων Αφρικάνερ, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

«Τώρα ο Ραμαφόζα κάλεσε τον Μέγιερ από την αποστρατεία για έναν ακόμη λεπτό διαμεσολαβητικό ρόλο. Θα γίνει πρεσβευτής της Νότιας Αφρικής στις ΗΠΑ, με αποστολή να προσεγγίσει τον Ντόναλντ Τραμπ» σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Ο διορισμός έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις σχέσεις Νότιας Αφρικής και ΗΠΑ. Η αντιπάθεια στον Λευκό Οίκο του Τραμπ τροφοδοτείται από την πικρία και τις απογοητεύσεις επιφανών λευκών μεταναστών για τις πολιτικές οικονομικής ενδυνάμωσης των μαύρων στη Νότια Αφρική και τα υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, καθώς και από άγριες ακροδεξιές θεωρίες συνωμοσίας περί «γενοκτονίας» κατά των λευκών.

Πράγματι, οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί γενοκτονίας και διώξεων των λευκών στην Αφρική διαψεύστηκαν ακόμα μια αφορά από ένα πρόσφατο περιστατικό. Ένα από τα ζευγάρια Αφρικάνερς που υποτίθεται έφυγαν ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ, τώρα αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο απέλασης από τις ΗΠΑ διότι συνελήφθησαν να κλέβουν από κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος πρεσβευτής απελάθηκε για τη ρητορική του εναντίον του Τραμπ. Υπάρχει βαθιά απογοήτευση και στις δύο πλευρές του Καπιτωλίου για την άρνηση του ANC να διακόψει τους δεσμούς με τη Ρωσία και το Ιράν, και για τη στενή του σχέση με την Κίνα. Ο Πήτερ Φαμ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Αφρική στην πρώτη θητεία του Τραμπ, προειδοποιεί ότι χωρίς αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Πρετόρια, οι «ίδιες εστίες τριβής» θα παραμείνουν.

Ο «προδότης» του Απαρτχάιντ

Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη σε μια σχέση τόσο ζωτική για την οικονομία της Νότιας Αφρικής, αυτός ίσως είναι ο Μέγιερ, σύμφωνα με τους Financial Times. Ως verligte, δηλαδή μεταρρυθμιστής, Αφρικάνερ εθνικιστής στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπρεπε να κερδίσει τους verkramptes, τους σκληροπυρηνικούς, στο υπουργικό συμβούλιο. Θα έχει δύσκολο έργο για να κερδίσει τους σημερινούς verkramptes της Ουάσιγκτον· πίσω στην πατρίδα, οι δεξιοί Αφρικάνερ που τροφοδοτούν τις προκαταλήψεις τους παρουσιάζουν τον Μέγιερ ως προδότη.

Ωστόσο, ως Αφρικάνερ, καταλήγουν οι Financial Times, θα έχει αξιοπιστία στην απόκρουση των άγριων διαστρεβλώσεων για τη μοίρα της λευκής μειονότητας και, δεδομένου ότι δεν είναι κομματικός μηχανισμός του ANC, ίσως μπορέσει κατ’ ιδίαν να αναγνωρίσει τα λάθη του κόμματος.