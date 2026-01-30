Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Η Νότια Αφρική κήρυξε τον ανώτατο διπλωμάτη της πρεσβείας του Ισραήλ persona non grata (ανεπιθύμητο πρόσωπo)την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και του έδωσε προθεσμία 72 ωρών να εγκαταλείψει τη χώρα, μια κίνηση που ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισραήλ αντέδρασε αμέσως κηρύσσοντας τον ανώτατο διπλωμάτη της Νότιας Αφρικής, υπουργό Σον Εντουάρντ Μπάινεβελτ, persona non grata και δίνοντάς του την ίδια προθεσμία να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ισραήλ απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη.

Η αγωγή για γενοκτονία συνέβαλε επίσης στις επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Πρετόρια, συμπεριλαμβανομένων λεκτικών επιπλήξεων, εμπορικών κυρώσεων και μιας εκτελεστικής εντολής πέρυσι για τη διακοπή κάθε χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ.

MEDIA STATEMENT 30 January 2026 The Department of International Relations and Cooperation has informed the Government of the State of Israel of its decision to declare Mr. Ariel Seidman, the Chargé d’Affaires of the Israeli Embassy, persona non grata. pic.twitter.com/IINt3ixnCO — DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) January 30, 2026

Κατηγορίες για προσβλητικές αναρτήσεις στα social media

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι διέταξε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο Αριέλ Σέιντμαν να αποχωρήσει λόγω «απαράδεκτων παραβιάσεων των διπλωματικών κανόνων και πρακτικών», συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του Προέδρου Σίριλ Ραμαπόσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν διευκρίνισε ποια δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν την προσβολή, αλλά ένα πιθανό αίτιο ήταν μια δημοσίευση στο X τον Νοέμβριο, στην οποία ο λογαριασμός της ισραηλινής πρεσβείας έγραψε:

«Μια σπάνια στιγμή σοφίας και διπλωματικής σαφήνειας από τον πρόεδρο Ραμαπόσα».

BREAKING NEWS : DIRCO has declared Israel’s Chargé d’Affaires, Ariel Seidman, persona non grata. The International Relations Dept. says the decision follows repeated violations of diplomatic norms, including insulting attacks on President Cyril Ramaphosa and failure to notify… pic.twitter.com/sc7wO6EB27 — Kaya News (@KayaNews) January 30, 2026

Η δήλωση της Νότιας Αφρικής κατηγόρησε επίσης τον Σέιντμαν για «σκόπιμη παράλειψη» να ενημερώσει τις αρχές της Νότιας Αφρικής για επισκέψεις ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε στο X ότι απέλασε τον εκπρόσωπο της Νότιας Αφρικής «μετά τις ψευδείς επιθέσεις της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή και το μονομερές, αβάσιμο μέτρο που ελήφθη κατά του επιτετραμμένου (του Ισραήλ)».

Το 2023, οι νότιοαφρικανοί νομοθέτες ψήφισαν υπέρ του κλεισίματος της ισραηλινής πρεσβείας στην Πρετόρια και της αναστολής των διπλωματικών σχέσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, αλλά η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

«Ελπίζουμε ότι η ισραηλινή πρεσβεία θα συνεργαστεί μαζί μας με σεβασμό και ότι θα στείλει κάποιον που θα συνεργαστεί με σεβασμό και θα υποστηρίξει και θα επιδιώξει τη διπλωματία. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε», δήλωσε ο Κρίσπιν Φίρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, στο τηλεοπτικό κανάλι Newzroom Afrika.