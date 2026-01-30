newspaper
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 17:10

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Η Νότια Αφρική κήρυξε τον ανώτατο διπλωμάτη της πρεσβείας του Ισραήλ persona non grata (ανεπιθύμητο πρόσωπo)την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και του έδωσε προθεσμία 72 ωρών να εγκαταλείψει τη χώρα, μια κίνηση που ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το Ισραήλ αντέδρασε αμέσως κηρύσσοντας τον ανώτατο διπλωμάτη της Νότιας Αφρικής, υπουργό Σον Εντουάρντ Μπάινεβελτ, persona non grata και δίνοντάς του την ίδια προθεσμία να εγκαταλείψει τη χώρα. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

Το Ισραήλ απέρριψε την αγωγή ως αβάσιμη. 

Η αγωγή για γενοκτονία συνέβαλε επίσης στις επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Πρετόρια, συμπεριλαμβανομένων λεκτικών επιπλήξεων, εμπορικών κυρώσεων και μιας εκτελεστικής εντολής πέρυσι για τη διακοπή κάθε χρηματοδότησης από τις ΗΠΑ. 

 Κατηγορίες για προσβλητικές αναρτήσεις στα social media 

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι διέταξε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο Αριέλ Σέιντμαν να αποχωρήσει λόγω «απαράδεκτων παραβιάσεων των διπλωματικών κανόνων και πρακτικών», συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του Προέδρου Σίριλ Ραμαπόσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Δεν διευκρίνισε ποια δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν την προσβολή, αλλά ένα πιθανό αίτιο ήταν μια δημοσίευση στο X τον Νοέμβριο, στην οποία ο λογαριασμός της ισραηλινής πρεσβείας έγραψε:  

«Μια σπάνια στιγμή σοφίας και διπλωματικής σαφήνειας από τον πρόεδρο Ραμαπόσα». 

Η δήλωση της Νότιας Αφρικής κατηγόρησε επίσης τον Σέιντμαν για «σκόπιμη παράλειψη» να ενημερώσει τις αρχές της Νότιας Αφρικής για επισκέψεις ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων. 

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε στο X ότι απέλασε τον εκπρόσωπο της Νότιας Αφρικής «μετά τις ψευδείς επιθέσεις της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή και το μονομερές, αβάσιμο μέτρο που ελήφθη κατά του επιτετραμμένου (του Ισραήλ)». 

Το 2023, οι νότιοαφρικανοί νομοθέτες ψήφισαν υπέρ του κλεισίματος της ισραηλινής πρεσβείας στην Πρετόρια και της αναστολής των διπλωματικών σχέσεων λόγω του πολέμου στη Γάζα, αλλά η απόφαση αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

«Ελπίζουμε ότι η ισραηλινή πρεσβεία θα συνεργαστεί μαζί μας με σεβασμό και ότι θα στείλει κάποιον που θα συνεργαστεί με σεβασμό και θα υποστηρίξει και θα επιδιώξει τη διπλωματία. Αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε», δήλωσε ο Κρίσπιν Φίρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής, στο τηλεοπτικό κανάλι Newzroom Afrika. 

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
