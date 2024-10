Η Νότια Αφρική κατέθεσε στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) αποδεικτικά στοιχεία για γενοκτονία που διαπράχθηκε από το Ισραήλ στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του προέδρου της χώρας, Σιρίλ Ραμαφόζα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Νότια Αφρική δήλωσε ότι, σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΔΔ, το λεγόμενο Memorial, το οποίο είναι το έγγραφο που καταγράφει την κύρια προσφυγή της χώρας κατά του Ισραήλ, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με την προεδρία της Νότιας Αφρικής, η χώρα έχει καταθέσει έγγραφο 750 σελίδων, με τεκμήρια και παραρτήματα που ξεπερνούν τις 4.000 σελίδες.

