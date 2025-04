Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη στη νοτιοανατολική Φλόριντα το πρωί της Παρασκευής, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Το αεροπλάνο, που πιστεύεται ότι ήταν ένα αεροσκάφος Cessna 310, κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπόκα Ρατόν περίπου στις 10:15 π.μ. τοπική ώρα (απόγευμα ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το αεροπλάνο ανέφερε μηχανικά προβλήματα κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο, όπως ανέφεραν.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του αεροσκάφους Cessna 310R στο Μπόκα Ρατόν της Φλόριντα, το οποίο βρισκόταν στον αέρα για λιγότερο από 20 λεπτά πριν πέσει, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Sun Sentinel.

Ακόμα ένας τραυματίας χτύπησε όταν συντρίμμια του αεροσκάφους χτύπησαν το αυτοκίνητό του.

Το «αεροσκάφος είχε προφανώς κάποια μηχανικά προβλήματα και κατέπεσε εδώ στο Στρατιωτικό Μονοπάτι (σ.σ. ονομασία περιοχής στη Boca Raton)», δήλωσε ο Μάικλ Λασάλ, βοηθός επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Boca Fire Rescue, σε συνέντευξη Τύπου. «Επίσης, υπήρχε ένα αυτοκίνητο στο έδαφος».

Ο άνδρας στο αυτοκίνητο υπέστη τραυματισμούς που δεν απειλούν τη ζωή του, δήλωσε ο Λασάλ.

«Χτύπησε σε ένα δέντρο εξαιτίας των συντριμμιών και της φωτιάς», δήλωσε ο Λασάλ.

BREAKING: A plane has just crashed in Boca Raton, Florida.

Okay, I’m not trying to automatically blame Trump here—but seriously, is this normal?

Are we just seeing more media coverage of these crashes, or is there actually a rise in accidents because safety and oversight are… pic.twitter.com/4Me7yTMmS0

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 11, 2025