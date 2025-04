Μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ είναι «θεωρητικά πιθανή», μετά τη συνάντηση που είχε ο πρώτος με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ σήμερα, μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε το πότε μπορεί να γίνει αυτό το τηλεφώνημα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε συνομιλίες με τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη με αντικείμενο μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ προέτρεπε τη Ρωσία «να κινητοποιηθεί» επειδή «πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν (…) σε έναν τρομερό και παράλογο πόλεμο».

Η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας έδειξε πλάνα στα οποία ο Πούτιν υποδέχεται τον Γουίτκοφ στην προεδρική βιβλιοθήκη της Αγίας Πετρούπολης. Νωρίτερα, ο ενημερωτικός ιστότοπος Izvestia πρόβαλε ένα βίντεο με τον Γουίτκοφ να αναχωρεί από ένα ξενοδοχείο της πόλης, συνοδευόμενος από τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, τον σύμβουλο του Πούτιν σε θέματα επενδύσεων.

President Trump’s special envoy, Steve Witkoff, has met Russian President Vladimir Putin, as the Trump administration continue to pursue its peace plan for the war in Ukraine.https://t.co/t5UjWuAprr pic.twitter.com/k8286WJglF

— Sky News (@SkyNews) April 11, 2025