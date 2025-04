Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες στο Ομάν αύριο Σάββατο 12 Απριλίου έτσι ώστε να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ επανέλαβε τη σκληρή γραμμή που φαίνεται να κρατά η αμερικάνικη κυβέρνηση εν όψει των συνομιλιών που ξεκινούν.

Είπε ότι «ο απώτερος στόχος του Τραμπ και το απώτερο διακύβευμα είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Ο πρόεδρος πιστεύει στη διπλωματία, στις άμεσες συνομιλίες, στη συζήτηση απευθείας στο ίδιο δωμάτιο για την επίτευξη αυτού του στόχου», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Αλλά έχει καταστήσει πολύ σαφές στους Ιρανούς και η ομάδα εθνικής ασφαλείας του θα το κάνει επίσης, ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι και ότι το Ιράν πρέπει να κάνει μια επιλογή», πρόσθεσε.

«Μπορεί να συμφωνήσει με την απαίτηση του προέδρου Τραμπ ή θα γίνει η κόλαση», απείλησε.

🚨 NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt on Iran:

“Iran has a choice to make. You can agree to President Trump’s demand, or there will be all hell to pay” pic.twitter.com/JUnThozBqB

— Politics US (@PolitlcsUS) April 11, 2025