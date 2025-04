DO’S: Επίκεντρο σου στα επαγγελματικά σου and do your thing! You know the way, άλλωστε! Έχεις αρκετό άγχος από μόνος σου, άρα καλό θα ήταν να αποφύγεις το extra. Αν κάτι μπορείς να το κάνεις γρήγορα μεν, αποτελεσματικά δε, κάντο, για να γλιτώσουν χρόνο (ίσως και χρήμα). Βρες χρόνο για σένα, για την υγεία σου, αλλά και για την απαραίτητη ξεκούρασή σου.

DON’TS: Μην αγνοείς τα σημάδια που σου δίνει ο οργανισμός σου, ότι έχεις κουραστεί, προκειμένου να εστιάσεις στα επαγγελματικά. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη λένε! Μη γίνεις υπερβολικός σε κανέναν τομέα. Μην απαιτείς από τους άλλους να είναι αναλυτικοί και να σου εξηγήσουν με επιχειρήματα τα προβλήματά τους, αν εσύ πρόκειται να απαντάς ειρωνικά και με μισόλογα.