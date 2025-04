Ο Εμανουέλ Μακρόν έκανε διευκρινιστική ανάρτηση σχετικά με τη θέση του για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία μετά την πρόσφατη δήλωση που έκανε ο ίδιος και προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από το Ισραήλ, όσο και από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε: «Διαβάζω διάφορα πράγματα εδώ σχετικά με τις προθέσεις μας για τη Γάζα.

Εδώ είναι η θέση της Γαλλίας – είναι σαφής:

Ναι στην ειρήνη.

Ναι στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Ναι σε ένα παλαιστινιακό κράτος χωρίς τη Χαμάς.

Αυτό απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων, μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την άμεση επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας και την επιδίωξη μιας πολιτικής λύσης δύο κρατών.

Ο μόνος δυνατός δρόμος είναι ο πολιτικός.

Υποστηρίζω το νόμιμο δικαίωμα των Παλαιστινίων σε ένα κράτος και στην ειρήνη, όπως υποστηρίζω και το δικαίωμα των Ισραηλινών να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, και τα δύο να αναγνωρίζονται από τους γείτονές τους.

Η επικείμενη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών τον Ιούνιο πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής. Κάνω ό,τι μπορώ με τους εταίρους μας για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της ειρήνης. Το χρειαζόμαστε πραγματικά.

Για να πετύχουμε, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας. Ας μην υποκύψουμε σε συντομεύσεις ή προκλήσεις. Ας μην επιτρέψουμε την παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση να εξαπλωθούν.

Πάνω απ’ όλα, ας παραμείνουμε ενωμένοι».

Η ανάρτηση του Μακρόν στο Χ:

I’m reading all sorts of things here about our intentions for Gaza.

Here is France’s position—it is clear:

Yes to peace.

Yes to Israel’s security.

Yes to a Palestinian state without Hamas.

This requires…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 11, 2025