Η Ισπανία θα συμμετέχει στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (ΔΔΔ) κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες.

Η Ισπανία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στην προσφυγή, στην οποία έχουν επίσης προσχωρήσει η Χιλή και το Μεξικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα είναι μια «πραγματική γενοκτονία».

Spanish Defense Minister Margarita Robles has remarked that the war on Gaza is “a real genocide” that cannot be ignored.

“This is not against anyone, this is not against the Israeli state, this is not against the Israelis, who are people we respect,” she told TVE state… pic.twitter.com/JbtkTaFCmt

— Quds News Network (@QudsNen) May 25, 2024