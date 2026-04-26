Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Go Fun 26 Απριλίου 2026, 20:48

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να τοποθετήσετε έναν πίνακα στον τοίχο χωρίς καρφιά και τρύπες; Ο 29χρονος αργεντινός εφευρέτης Μάρκο Αγκουστίν Σέκι, έχει αναπτύξει το Ironplac, ένα δομικό υλικό σχεδιασμένο ώστε οι τοίχοι να συγκρατούν αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης των σπιτιών, των γραφείων, των εργαστηρίων και των αιθουσών διδασκαλίας

Οι πρώτες πιλοτικές δοκιμές είναι ενθαρρυντικές αλλά το πολλά υποσχόμενο υλικό βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης.

Αν και το υλικό δεν είναι σε καμία περίπτωση καινοτόμο η Ironplac «επενδύει» στην ιδέα και στοχεύει να μετατρέψει μια επιφάνεια σε «μαγνητικό τοίχο» που μπορεί να διευκολύνει την τοποθέτηση αντικειμένων με μαγνήτη.

Χωρίς… καρφιά

Ένα ράφι, ένας πίνακας ή ακόμα και μικρά διακοσμητικά μπορούν να στερεωθούν χωρίς εργαλεία, αρκεί να έχουν την κατάλληλη υποδομή.

Πρόκειται για ένα σύνθετο υλικό που συνδυάζει τις ιδιότητες του τσιμέντου με μαγνητικά σωματίδια και βρίσκει εφαρμογή τόσο σε παραδοσιακά φινιρίσματα τύπου σοβά αλλά και σε επιφάνειες εσωτερικής διακόσμησης με πάνελ.

Σύμφωνα με την περιγραφή το υλικό χρησιμοποιεί ένα ειδικό μείγμα το οποίο προσδίδει στην τελική επιφάνεια την ικανότητα να συγκρατεί μαγνήτες, διατηρώντας παράλληλα την εμφάνιση και την υφή ενός κανονικού τοίχου. Ο τοίχος λειτουργεί αποτελεσματικά μόνο όταν το αντικείμενο που θέλουμε να τοποθετήσουμε φέρει μαγνήτη.

Από τη θεωρία… στην πράξη

Το συγκεκριμένο υλικό βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση. Δεν έχει κυκλοφορήσει εμπορικά και περνά από ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες κατασκευής. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν τεθεί προς πώληση: πόσο βάρος μπορεί να αντέξει με την πάροδο του χρόνου, πόσο καλά αντέχει την υγρασία ή το βάψιμο. Αυτού του είδους οι απαντήσεις είναι που συνήθως καθορίζουν αν ένα πολλά υποσχόμενο υλικό θα παραμείνει απλώς μια «έξυπνη ιδέα» ή θα βρει μια θέση στον κατασκευαστικό κλάδο.

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

«Η Μάγια συνήιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

«Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
«Με αυτές τις ενέργειες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κράτους Δικαίου» τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας.

Μίνα Μουστάκα
Ισπανία: Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη – Ιμάντας παιχνιδιού έσπασε και τραυματίστηκαν 4 άτομα
Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας στο παιχνίδι «σφεντόνα», με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων, «πετάει» το Περιστέρι (vid)
Ο Ατρόμητος δεν χαρίζεται! Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε τον Αστέρα στο Περιστέρι και μάλιστα με ανατροπή. Επίσης, είχε και δυο δοκάρια. Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις.

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο
«Άρωμα ανανέωσης», που τηρεί τις εσωκομματικές ισορροπίες αλλά έχει ξεκάθαρη προεδρική «σφραγίδα», έχει η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Τορίνο – Ίντερ
LIVE: Τορίνο – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τορίνο – Ίντερ για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

