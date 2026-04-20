26.420 ευρώ για 2,2 μέτρα – Το πιο στενό σπίτι της Βρετανίας που προκάλεσε φρενίτιδα σε δημοπρασία

Μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι ένα από τα πιο στενά σπίτια της Βρετανίας, όμως υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον όταν μια κατοικία στις κοιλάδες της Νότιας Ουαλίας πουλήθηκε για λίγο κάτω από τις 45.000 λίρες, περίπου διπλάσια από την εκτίμηση.

Στο πιο φαρδύ της σημείο, η μονοκατοικία με ένα υπνοδωμάτιο στο Πέντρε, Ρόντα Κάνον Ταφ, είναι εξαιρετικά στενή, μόλις 7,5 πόδια (2,2 μέτρα).

Και υπάρχει χώρος για να απλωθεί κανείς — κατά μήκος τουλάχιστον — στον κήπο.

Το ακίνητο, που αρχικά είχε καταχωρηθεί προς 23.000 λίρες, συγκέντρωσε 35 προσφορές σε δημοπρασία.

Το μικροσκοπικό σπίτι στην οδό Λεβελίν διαθέτει όλους τους τυπικούς χώρους, με διάδρομο, πλήρως εξοπλισμένο μπάνιο και κουζίνα. Ωστόσο περιλαμβάνει επίσης διπλά τζάμια PVC, γκαράζ και κήπο.

Δεν είναι το μόνο ουαλικό ακίνητο που «στερείται πόντων» σε διαστάσεις, αλλά όχι σε ενδιαφέρον.

Στην προκυμαία του Κόνγουι, ένα σπίτι του 16ου αιώνα ισχυρίζεται ότι είναι το μικρότερο της Βρετανίας. Έχει πλάτος μόλις 6 πόδια (1,8 μέτρα) και ύψος 10 πόδια (3 μέτρα) και κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση το 1900, όταν το νοίκιαζε ένας τοπικός ψαράς ύψους 6 ποδιών.

Το 2020, το τουριστικό αξιοθέατο έκλεισε λόγω περιορισμών της πανδημίας, επιτρέποντας στους επισκέπτες μόνο να το δουν απ’ έξω, αλλά όχι να μπουν μέσα για τη σύντομη ξενάγηση.

Μια βικτωριανή κατοικία στο Σέπερντς Μπους στο Λονδίνο (πλάτους 1,6 μέτρων) διεκδικεί τον τίτλο του πιο στενού σπιτιού της Αγγλίας.