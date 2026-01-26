magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;
Ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο: μινιμαλισμός ή οικονομικός συμβιβασμός;

Γιατί ολοένα και περισσότερα ξενοδοχεία καταργούν την πόρτα του μπάνιου, ποιο είναι το πραγματικό κόστος πίσω από την απόφαση και πώς γεννήθηκε το κίνημα αντίδρασης “BringBackDoors”

Γιώργος Μαζιάς
Φτάνεις στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αφήνεις τη βαλίτσα, ρίχνεις μια γρήγορη ματιά γύρω σου και τότε το συνειδητοποιείς: το μπάνιο δεν έχει πόρτα. Ούτε καν μια ελαφριά συρόμενη. Στη θέση της, ένα ημιδιαφανές τζάμι, ένα χαμηλό διαχωριστικό ή απλώς… τίποτα. Για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες, αυτή η εμπειρία δεν αποτελεί πια εξαίρεση αλλά νέο «κανόνα» στη διεθνή ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Το φαινόμενο, που καταγράφεται ολοένα συχνότερα σε μεγάλες αλυσίδες παγκοσμίως, δεν έχει να κάνει τόσο με design και lifestyle όσο με αριθμούς. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η κατάργηση της πόρτας του μπάνιου αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής περιορισμού κόστους, ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας που λειτουργούν πλέον με πολύ πιο πιεσμένα περιθώρια κέρδους.

Μετά την πανδημία, ο ξενοδοχειακός κλάδος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα. Τα επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν, το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε, οι δαπάνες για ενέργεια, υλικά και προσωπικό εκτοξεύθηκαν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε στοιχείο του δωματίου επανεξετάζεται όχι με βάση την άνεση του πελάτη, αλλά τη διάρκεια ζωής του και το κόστος συντήρησής του. Και η πόρτα του μπάνιου, όσο αυτονόητη κι αν φαίνεται, αποδεικνύεται ακριβή.

Μια κανονική πόρτα απαιτεί ποιοτικά υλικά, μηχανισμούς, χειρολαβές, μεντεσέδες, επισκευές, αντικαταστάσεις και συχνά επιπλέον φωτισμό, καθώς τα μπάνια σπάνια διαθέτουν φυσικό φως. Για τα οικονομικά τμήματα των ξενοδοχειακών ομίλων, η πόρτα μετατρέπεται σε «συνεχές έξοδο». Η αφαίρεσή της απλοποιεί τον χώρο, μειώνει τις φθορές, περιορίζει τα τεχνικά προβλήματα και, σε βάθος χρόνου, εξοικονομεί χρήματα.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εξοικονόμηση μεταφράζεται άμεσα σε απώλεια ιδιωτικότητας. Η έλλειψη ηχομόνωσης, η διαρροή οσμών και η αμηχανία όταν το δωμάτιο μοιράζονται δύο άτομα – είτε ζευγάρι είτε συνάδελφοι σε επαγγελματικό ταξίδι – δημιουργούν μια εμπειρία που απέχει πολύ από την έννοια της φιλοξενίας. Αυτό που για τον ξενοδόχο είναι λειτουργικός μινιμαλισμός, για τον πελάτη μοιάζει με υποβάθμιση.

Δεν είναι τυχαίο ότι απέναντι σε αυτή την τάση γεννήθηκε και οργανωμένη αντίδραση. Η καμπάνια “BringBackDoors” (“Φέρτε πίσω τις πόρτες”) ξεκίνησε ως αυθόρμητη διαμαρτυρία στα κοινωνικά δίκτυα και εξελίχθηκε σε ολόκληρο ψηφιακό κίνημα. Ταξιδιώτες καλούνται να καταγράφουν και να αξιολογούν ξενοδοχεία χωρίς πόρτα στο μπάνιο, ενώ έχει δημιουργηθεί και ειδική πλατφόρμα όπου τα καταλύματα ταξινομούνται με βάση το επίπεδο ιδιωτικότητας που προσφέρουν.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει στόχο να «τιμωρήσει» τον κλάδο, αλλά να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ιδιωτικότητα παραμένει βασική αξία της ξενοδοχειακής εμπειρίας. Όπως υποστηρίζουν οι εμπνευστές της καμπάνιας, ο πελάτης μπορεί να αποδεχτεί μικρότερα δωμάτια ή λιγότερες παροχές, δύσκολα όμως θα συμβιβαστεί με την απουσία ενός στοιχειώδους ορίου προσωπικού χώρου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το ζήτημα αγγίζει κάτι βαθύτερο από μια απλή αρχιτεκτονική επιλογή. Αγγίζει το πώς αντιλαμβάνεται η βιομηχανία φιλοξενίας τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Ως έναν επισκέπτη που θα προσαρμοστεί σε ό,τι του προσφερθεί ή ως έναν πελάτη που επιλέγει συνειδητά και συγκρίνει εμπειρίες; Σε μια εποχή όπου οι κριτικές και τα social media διαμορφώνουν τη φήμη ενός ξενοδοχείου μέσα σε λίγες ώρες, τέτοιες «λεπτομέρειες» μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Ίσως τελικά η πόρτα του μπάνιου να είναι κάτι περισσότερο από ένα κομμάτι ξύλο ή γυαλί. Είναι ένα σύμβολο. Ένα σύνορο ανάμεσα στη λειτουργική λιτότητα και τον σεβασμό της ιδιωτικής στιγμής. Και όπως δείχνουν οι αντιδράσεις των ταξιδιωτών, αυτό το σύνορο πολλοί δεν είναι διατεθειμένοι να το διαγράψουν.

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα και επίσημα από σήμερα η καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή
Στις Σέρρες 26.01.26

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία 3 χρόνια» - Σάλος με την καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή

Με εντολή της υπουργού Παιδείας έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες
Έκτακτο δελτίο 26.01.26

Καιρός: Νέα επιδείνωση με καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες – Συναγερμός στην Αττική – Red Code για 6 περιφέρειες

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων και η Αττική

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Βέροια: Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ – Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;
Βέροια 26.01.26

Το θρίλερ της εξαφάνισης του Άλεξ - Μπορούν να μιλήσουν (έστω) 20 χρόνια μετά;

Οι άγνωστες έρευνες για τον Άλεξ - Είκοσι χρόνια μετά η υπόθεση που συγκλόνισε την κοινή γνώμη η μητέρα του, Νατέλα, εξακολουθεί να έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς
Διεθνείς πρακτικές 26.01.26

Προσιτή στέγαση: Tι κάνουν άλλες χώρες και τι δεν κάνουμε εμείς

Η νέα έκθεση «Η στέγαση στην Ελλάδα» των Διανέοσις-ΙΟΒΕ, αφιερώνει εκτενές κεφάλαιο στις διεθνείς πρακτικές για την προσιτή κατοικία. Οι συνειρμοί για το τι (δεν) κάνει η Ελλάδα, είναι αναπόφευκτοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους
Δολοφονίες πολιτών 26.01.26

Ο Κλίντον καλεί τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους»

Ο Μπιλ Κλίντον στηλιτεύει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ «μας είπε ψέματα» για τις δολοφονίες των δύο πολιτών στη Μινεσότα, και καλεί τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους».

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ αποδίδει στους Δημοκρατικούς τις ευθύνες για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς
Μινεάπολη 26.01.26

Οι Δημοκρατικοί φταίνε για τις δολοφονίες πολιτών από αστυνομικούς, κατά τον Τραμπ

Στους Δημοκρατικούς «για το χάος που προκαλούν» επιρρίπτει ο Τραμπ τις ευθύνες για τις εν ψυχρώ δολοφονίες δύο πολιτών από τα πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
