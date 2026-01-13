Σε αυτό το ξενοδοχείο θα γυριστεί η νέα σεζόν του White Lotus — και δεν είναι το Four Seasons

Καθώς ο Μάικ Γουάιτ βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία συγγραφής της πολυαναμενόμενης 4ης σεζόν του «The White Lotus», το Variety έφτασε στην πληροφορία ότι η επιτυχημένη ανθολογία θα γυριστεί σε ένα παλάτι του 19ου αιώνα που έχει μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο, το Château de La Messardière, στο Saint-Tropez της Κυανής Ακτής.

Το Château de La Messardière, το οποίο βρίσκεται σε μια έκταση 32 στρεμμάτων με πεύκα, κυπαρίσσια και γιασεμί, ανήκει στην Airelles Collection, μια ομάδα ξενοδοχείων πέντε αστέρων που ανήκει στον Stephane Courbit, ο οποίος είναι επίσης ιδρυτής και πρόεδρος του Banijay Group («Survivor», «Peaky Blinders»).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LOST iN (@lost_in_travel)

Στο στυλ του Gatsby

Το πολυτελές παλάτι που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο διαθέτει 86 δωμάτια και σουίτες με θέα στην πισίνα, τον κήπο και τη θάλασσα, για να απολαύσουν οι επισκέπτες τη χαλαρωτική ατμόσφαιρα του καταλύματος.

Το κάστρο είναι γεμάτο ιστορία. Χτισμένο τον 19ο αιώνα, ήταν ένα γαμήλιο δώρο από έναν πλούσιο έμπορο κονιάκ, τον Gabriel Dupuy d’Angeac, στην κόρη του, Louise.

Όταν ο σύζυγός της πέθανε, η Louise αποφάσισε να μετατρέψει το παλάτι σε ξενοδοχείο, το οποίο κατά τη δεκαετία του 1920 έγινε ένας προορισμός για τους Παριζιάνους αριστοκράτες, στο στυλ του Gatsby.

Με την πάροδο των χρόνων, το ξενοδοχείο είχε διάφορους ιδιοκτήτες και ανακαινίστηκε για τελευταία φορά το 2019, ενώ άνοιξε ξανά το 2021 ως μέρος της Airelles Collection.

Το κάστρο είναι γεμάτο ιστορία. Χτισμένο τον 19ο αιώνα, ήταν ένα γαμήλιο δώρο από έναν πλούσιο έμπορο κονιάκ, τον Gabriel Dupuy d’Angeac, στην κόρη του, Louise

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Château de la Messardière (@airellessainttropez)

Οι σουίτες κοστίζουν μεταξύ 3.000 και 8.000 δολαρίων

Το ξενοδοχείο διαθέτει πολλά εστιατόρια και μπαρ, σπα, πολλές πισίνες και ιδιωτικό beach club στις ακτές του κόλπου Pampelonne. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σουίτες κοστίζουν μεταξύ 3.000 και 8.000 δολαρίων. Το ξενοδοχείο προσφέρει άφθονο χώρο για να χαλαρώσουν οι επισκέπτες — ή να εμπλακούν σε μια σκηνή άξια της τελευταίας ταινίας του Μάικ Γουάιτ.

Το HBO αρνήθηκε να σχολιάσει την αναφερόμενη επιλογή τοποθεσίας.

Στο παρελθόν, η σειρά The White Lotus γυρίστηκε σε ξενοδοχεία και θέρετρα Four Seasons. Η πρώτη και η δεύτερη σεζόν γυρίστηκαν στο Four Seasons Resort Maui στο Wailea και στο San Domenico Palace, Taormina, ένα ξενοδοχείο Four Seasons, αντίστοιχα.

Η τρίτη σεζόν γυρίστηκε στο Four Seasons Koh Samui της Ταϊλάνδης, μαζί με δύο ακίνητα Anantara και ένα ξενοδοχείο Rosewood.

Στα τέλη του 2025, ο Αλεξάντερ Λούντβιχ και η Αμάντα Μιχάλκα ανακοινώθηκαν ως οι δύο πρώτοι ηθοποιοί που θα ενταχθούν στο καστ της 4ης σεζόν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Viral Pop (@viralpopculture)

Φήμες λένε

Το Deadline ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ο 55χρονος Γουάιτ επέλεξε τη Γαλλία ως τοποθεσία για την επόμενη σεζόν.

Η Πάρκερ Πόζι, που εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν του The White Lotus, επιβεβαίωσε ότι ο Γουάιτ γυρίζει την τέταρτη σεζόν στη Γαλλία, μιλώντας στο E! Countdown to the Red Carpet πριν από την 77η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Ο Μάικ βρίσκεται τώρα στη νότια Γαλλία, οπότε εκεί θα γυριστεί η τέταρτη σεζόν», είπε τότε, προσθέτοντας: «Δεν έχω ιδέα αν θα συμμετέχω».

Στα τέλη του 2025, ο Αλεξάντερ Λούντβιχ και η Αμάντα Μιχάλκα ανακοινώθηκαν ως οι δύο πρώτοι ηθοποιοί που θα ενταχθούν στο καστ της 4ης σεζόν.

Η πλοκή παραμένει μυστική — εκτός από την επιβεβαίωση της HBO ότι θα ακολουθήσει και πάλι μια ομάδα επισκεπτών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας — αλλά πηγές αναφέρουν ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα μπορούσε να είναι μέρος της ιστορίας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Château de la Messardière (@airellessainttropez)

Και το Φεστιβάλ Καννών στην ιστορία;

Οι γυρίσματα της 4ης σεζόν θα ξεκινήσουν στα τέλη Απριλίου και θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety. Όπως και στις άλλες σεζόν, η φετινή δεν θα γυριστεί εξ ολοκλήρου σε ένα μόνο σημείο του χάρτη, καθώς ο Γουάιτ είναι πολύ σχολαστικός όσον αφορά τη δημιουργία μοναδικών σκηνικών που συνδυάζουν διαφορετικούς χώρους.

Έτσι, το Château de La Messardière είναι ένας από τους πολλούς χώρους που θα φιλοξενήσουν την παραγωγή του HBO. Η ιστορία θα ξεδιπλωθεί κατά μήκος της Γαλλικής Ριβιέρας, με μερικές σκηνές να γυρίζονται επίσης σε ένα ξενοδοχείο του Παρισιού.

Η πλοκή παραμένει μυστική — εκτός από την επιβεβαίωση της HBO ότι θα ακολουθήσει και πάλι μια ομάδα επισκεπτών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας — αλλά πηγές αναφέρουν ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα μπορούσε να είναι μέρος της ιστορίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σειρά θα γυριστεί στη Ριβιέρα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, το οποίο θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 26 Μαΐου, αυτό σίγουρα ακούγεται πιθανό.

είναι διαθέσιμες για streaming στο HBO Max.

*Με στοιχεία από people.com και variety.com