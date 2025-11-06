Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

Το White Lotus βοήθησε την Έιμι Λου Γουντ με περισσότερους από έναν τρόπους. Η 31χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Τσέλσι στην επιτυχημένη σειρά του HBO, μίλησε ειλικρινά για το πώς ο χαρακτήρας της ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή της σε μια συνέντευξη στο Harper’s Bazaar.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με το περιοδικό, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η Γουντ είπε ότι το γεγονός πως έπρεπε να γυρίσει σκηνές με μπικίνι της ξύπνησε τη διαταραχή σωματικής δυσμορφίας που βίωνε ως έφηβη.

Η ψυχική αυτή διαταραχή είναι μια κατάσταση στην οποία ο πάσχων δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται ένα ή περισσότερα ελαττώματα ή ατέλειες στην εμφάνισή του.

Η Γουντ είπε ότι ξεπέρασε αυτές τις σκέψεις παίρνοντας ένα μάθημα από τον χαρακτήρα της.

«Το ξεπέρασα όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι θέλει» είπε.

«Η υποκριτική ήταν πάντα ένα ασφαλές μέρος για να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου. Νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο κάθε ρόλος με αγγίζει στην καρδιά, στα σωθικά»

Διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ νωρίτερα φέτος

Αυτό ακριβώς είναι που απολαμβάνει η ίδια στη δουλειά της. Η Γουντ έχει παραδεχτεί ότι συχνά χρειάζεται χρόνο για να αποχωριστεί έναν χαρακτήρα, αλλά τελικά απολαμβάνει αυτό που κερδίζει από τη διαδικασία.

«Η υποκριτική ήταν πάντα ένα ασφαλές μέρος για να επεξεργαστώ τα συναισθήματά μου» πρόσθεσε. «Νομίζω ότι για αυτόν τον λόγο κάθε ρόλος με αγγίζει στην καρδιά, στα σωθικά».

Εκτός από τη διαταραχή δυσμορφίας του σώματος, η Γουντ υπέφερε από βουλιμία και κοινωνικό άγχος ως έφηβη και διαγνώστηκε με ΔΕΠΥ νωρίτερα φέτος.

Είναι απελευθερωτικό

Μιλώντας για την ψυχική της υγεία σε συνέντευξη στο Radio Times τον Σεπτέμβριο, η Γουντ είπε ότι η υποκριτική τελικά άλλαξε τη νοοτροπία της.

«Δεν χρειάζομαι να με καταλαβαίνουν όλοι», είπε. «Όσοι με καταλαβαίνουν, με καταλαβαίνουν. Το άγχος και τα συναισθήματα ανεπάρκειας προέρχονται από την προσπάθεια να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων, αλλά αυτό που είναι τόσο συγκινητικό είναι ότι όταν αποκαλύπτω τον εαυτό μου μπορώ να αντιληφθώ ότι το ίδιο κάνουν και οι άλλοι».

«Η εξάντληση και η ντροπή προέρχονται από το να κρύβεις πράγματα, αλλά είναι απελευθερωτικό όταν λες “το μυαλό μου δεν λειτουργεί έτσι”», συνέχισε.

*Και οι τρεις σεζόν του The White Lotus είναι διαθέσιμες για streaming στο HBO Max. Η Έιμι Λου Γουντ θα πρωταγωνιστήσει ως Πάτι Μπόιντ στην επερχόμενη ταινία του Σαμ Μέντες, The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, που θα κυκλοφορήσει το 2028.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Fabio Lovino/HBO