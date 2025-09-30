Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Radio Times, η σταρ της σειράς White Lotus, Έιμι Λου Γουντ, μίλησε ανοιχτά για την ανθίζουσα καριέρα της και για τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιότητα μπορεί να επηρεάσει την ψυχική της υγεία.

Η ηθοποιός υπέφερε από σωματική δυσμορφική διαταραχή, βουλιμία και κοινωνικό άγχος κατά την εφηβεία της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Η αγάπη των θαυμαστών

Ωστόσο, μετά τον ρόλο που την έκανε γνωστή στη σειρά «Sex Education», η Γουντ κατάλαβε ότι χιλιάδες θαυμαστές της την αγαπούσαν για την προσωπικότητα της, κάτι που της έδωσε μια νέα αντίληψη για τη ζωή – και αυτό είναι που υπενθυμίζει στον εαυτό της κάθε φορά που την κατακλύζουν ανασφάλειες.

«[Η αγάπη του κόσμου] μου δίνει αυτοπεποίθηση τις μέρες που αυτός ο μικρός δαίμονας επανέρχεται», είπε. «Αυτό το συναίσθημα με κατακλύζει μετά από κοινωνικές καταστάσεις: εμμονικές, επαναλαμβανόμενες σκέψεις του τύπου ‘Το είπα πραγματικά αυτό; Ήταν περίεργο. Γιατί το είπα αυτό;’, αλλά μετά σκέφτομαι εκείνους τους ανθρώπους που με ευχαριστούν που είμαι περίεργη, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποδεχτούν την περίεργη πλευρά τους».

«Εξακολουθώ να βιώνω στιγμές που νιώθω πραγματικά καταβεβλημένη και αγχωμένη και νιώθω ότι επιστρέφουν [σκέψεις], όπως: ‘Θα μπορούσα να ανακτήσω τον έλεγχο με το να μην τρώω’. Ωστόσο, λέω στον ευατό μου ότι πρέπει να φάω».

«Να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων»

Αυτό που βοήθησε επίσης την Γουντ ήταν η διάγνωση με ADHD (ΔΕΠΥ) νωρίτερα φέτος, ενώ παράλληλα ποβάλλεται σε επιπλέον εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Είπε ότι η διάγνωση της ήταν μια ανακούφιση και ότι τώρα αποδέχεται τη νευροδιαφορετικότητά της ως «υπερδύναμη» που της επιτρέπει να πετύχει ως ηθοποιός.

«Δεν χρειάζομαι να με καταλαβαίνουν όλοι», είπε. «Οι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν, με καταλαβαίνουν. Το άγχος και τα συναισθήματα ανεπάρκειας προέρχονται από την προσπάθεια να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων, αλλά αυτό που είναι τόσο συγκινητικό είναι ότι όταν αποκαλύπτω τον εαυτό μου, το ίδιο κάνουν και οι άλλοι», υποστήριξε.

