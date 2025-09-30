magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Fizz 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:20

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Radio Times, η σταρ της σειράς White Lotus, Έιμι Λου Γουντ, μίλησε ανοιχτά για την ανθίζουσα καριέρα της και για τον τρόπο με τον οποίο η δημοσιότητα μπορεί να επηρεάσει την ψυχική της υγεία.

Η ηθοποιός υπέφερε από σωματική δυσμορφική διαταραχή, βουλιμία και κοινωνικό άγχος κατά την εφηβεία της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Η αγάπη των θαυμαστών

Ωστόσο, μετά τον ρόλο που την έκανε γνωστή στη σειρά «Sex Education», η Γουντ κατάλαβε ότι χιλιάδες θαυμαστές της την αγαπούσαν για την προσωπικότητα της, κάτι που της έδωσε μια νέα αντίληψη για τη ζωή – και αυτό είναι που υπενθυμίζει στον εαυτό της κάθε φορά που την κατακλύζουν ανασφάλειες.

Φωτογραφία: Η Έιμι Λου Γουντ ποζάρει στο κόκκινο χαλί κατά την 77η τελετή απονομής των βραβείων Primetime Emmy στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Daniel Cole

«[Η αγάπη του κόσμου] μου δίνει αυτοπεποίθηση τις μέρες που αυτός ο μικρός δαίμονας επανέρχεται», είπε. «Αυτό το συναίσθημα με κατακλύζει μετά από κοινωνικές καταστάσεις: εμμονικές, επαναλαμβανόμενες σκέψεις του τύπου ‘Το είπα πραγματικά αυτό; Ήταν περίεργο. Γιατί το είπα αυτό;’, αλλά μετά σκέφτομαι εκείνους τους ανθρώπους που με ευχαριστούν που είμαι περίεργη, γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποδεχτούν την περίεργη πλευρά τους».

«Εξακολουθώ να βιώνω στιγμές που νιώθω πραγματικά καταβεβλημένη και αγχωμένη και νιώθω ότι επιστρέφουν [σκέψεις], όπως: ‘Θα μπορούσα να ανακτήσω τον έλεγχο με το να μην τρώω’. Ωστόσο, λέω στον ευατό μου ότι πρέπει να φάω».

«Να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων»

Αυτό που βοήθησε επίσης την Γουντ ήταν η διάγνωση με ADHD (ΔΕΠΥ) νωρίτερα φέτος, ενώ παράλληλα ποβάλλεται σε επιπλέον εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Είπε ότι η διάγνωση της ήταν μια ανακούφιση και ότι τώρα αποδέχεται τη νευροδιαφορετικότητά της ως «υπερδύναμη» που της επιτρέπει να πετύχει ως ηθοποιός.

«Δεν χρειάζομαι να με καταλαβαίνουν όλοι», είπε. «Οι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν, με καταλαβαίνουν. Το άγχος και τα συναισθήματα ανεπάρκειας προέρχονται από την προσπάθεια να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων, αλλά αυτό που είναι τόσο συγκινητικό είναι ότι όταν αποκαλύπτω τον εαυτό μου, το ίδιο κάνουν και οι άλλοι», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: People

Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
Διαζύγιο 30.09.25

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» - Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

Σύνταξη
Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.10.25

Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο

Η Google, στην επίσημη σελίδα υποστήριξης που διαθέτει, εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες δεν έχουν απολύτως καμία σημασία στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
