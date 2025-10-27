magazin
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
27 Οκτωβρίου 2025 | 13:51

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ήταν Φεβρουάριος του 2025 όταν ο 3ος κύκλος της σειράς The White Lotus έκανε την εμφάνισή της στη μικρή οθόνη και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σόου της χρονιάς στην τηλεόραση. Και μαζί του εκτόξευσε την κινηματογραφική αξία της Έιμι Λου Γουντ.

Η 31χρονη ηθοποιός, η οποία έως εκείνη τη στιγμή ήταν γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στη σειρά Sex Education, μέσα σε ένα βράδυ είδε τους πάντες να ασχολούνται μαζί της. Και αυτή η ξαφνική δημοσιότητα της έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει για διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε ως έφηβη – από τη σωματική δυσμορφική διαταραχή μέχρι τη βουλιμία και το κοινωνικό άγχος.

Προβλήματα που όπως έχει παραδεχτεί την ώθησαν να ασχοληθεί με την υποκριτική. Προβλήματα, που σε μεγάλο βαθμό, είναι υπεύθυνος ο πατέρας της.

Ο Μάικ Γουντ, μιλώντας στο podcast του Woody Unscripted, παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ κακό πρότυπο, ενώ ο εθισμός του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ ουσιαστικά κατέστρεψαν την παιδική ηλικία της Έιμι Λου Γουντ.

«Δεν θα πω ψέματα. Ήμουν σκατά ως πρότυπο και ως πατέρας, έχω ζητήσει συγγνώμη από τους δικούς μου ουκ ολίγες φορές. Όμως πήγα σε ψυχολόγους και κάνω θεραπεία πάνω από 20 χρόνια» είπε ο Μάικ Γουντ.

Ο πατέρας της Έιμι Λου παραδέχθηκε ότι τα περισσότερα βράδια άφηνε τη γυναίκα και τις κόρες του στο σπίτι και πήγαινε σε πάρτι, όπου έπινε και έκανε ουσίες, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του και ξοδέψει όλα του τα χρήματα.

Το 2001 η πρώην γυναίκα του δεν άντεξε άλλο και τον έδιωξε από το σπίτι. «Για τους επόμενους έξι μήνες ήμουν κάθε βράδυ έξω, πίνοντας και κάνοντας ναρκωτικά» θα παραδεχτεί και θα συμπληρώσει: «Ένιωθα ότι δεν βρισκόμουν στον κανονικό κόσμο, ήμουν σίγουρος ότι θα περνούσα φανταστικά».

Ωστόσο, εκείνη την περίοδο έπιασε πάτο. Ήταν σε ένα ξενοδοχείο, φοβόταν ότι θα πεθάνει από AIDS και προσπάθησε να πηδήξει από το μπαλκόνι. Τελικά, δεν το έκανε και όταν επέστρεψε στο Μάντσεστερ αποφάσισε να μπει σε ψυχιατρική κλινική. Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις τραπεζικές πιέσεις

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Stream magazin
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη
«Ένα όνειρο» 27.10.25

Ο Κιθ Έρμπαν δεν αποκάλυψε τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν στο πλατό του ριάλιτι The Road, λέει διαγωνιζόμενη

Η Μπίλι Τζο Τζόουνς δήλωσε στη Daily Mail ότι, ενώ συμμετείχε στο ριάλιτι σόου, το οποίο ακολουθεί 12 μουσικούς καθώς ταξιδεύουν με τον Κιθ Έρμπαν, δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε στην προσωπική του ζωή.

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ
Go Fun 26.10.25

Η «άλλη» κηδεία της Νταϊάνα: Η εξομολόγηση του αδελφού της για τον επικήδειο και ο Μέρντοχ

Ο επικήδειος λόγος του Καρόλου Σπένσερ στην κηδεία της αδελφής του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Σεπτέμβριο του 1997, έμεινε στην ιστορία ως ένα ισχυρό κατηγορητήριο κατά της βασιλικής οικογένειας και των μέσων ενημέρωσης, αλλά και ως μια βαθιά υπόσχεση για τους γιους της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis
Τεκμήριο 26.10.25

332.280 ευρώ για μια σπασμένη κιθάρα; Όταν ο Λίαμ Γκάλαχερ διέλυσε τη Britpop αυτοκρατορία των Oasis

Ήταν η τελευταία πράξη ενός από τα πιο εμβληματικά και τοξικά αδελφικά δράματα στην ιστορία της ροκ μουσικής αλλά σήμερα η κατακόκκινη κιθάρα Gibson ES-355 του Nόελ Γκάλαχερ, την οποία κατέστρεψε ο αδελφός του, Λίαμ, είναι πολύτιμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής
«Τι αυλαία» 26.10.25

«Όλοι με θεωρούσαν χαζό»: Ο Άντονι Χόπκινς για τον αλκοολισμό, τον μη υποστηρικτικό πατέρα του και το νόημα της ζωής

«Ο πατέρας μου είδε τους βαθμούς μου στο σχολείο και είπε: ‘Δεν ξέρω τι θα απογίνεις.’ Του απάντησα: ‘Μια μέρα θα σου δείξω.’ Και το έκανα», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς
What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»
Nepo baby; 26.10.25

Τζένιφερ Άνιστον: Ο πατέρας της την συμβούλεψε να αφήσει την υποκριτική – «Έτσι και αλλιώς θα πας στην Ελλάδα»

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: 'Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Θα υποφέρεις από την απόρριψη'», θυμήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξη της στην εκπομπή Armchair Expert with Dax Shepard.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της
Go Fun 25.10.25

Κιμ Καρντάσιαν, δικηγόρος: «Σε δύο εβδομάδες θα έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος» – Όπως ο πατέρας της

Η Κιμ Καρντάσιαν θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα της, του σταρ-δικηγόρου που ήταν μέλος της νομικής ομάδας στη διαβόητη υπόθεση του Ο. Τζέι Σίμπσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 27.10.25

Επιμένει ο Ανδρουλάκης για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Επανακαταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη

Η ερώτηση που είχε καταθέσει στις 6 Οκτωβρίου δεν ορίστηκε στην ώρα του πρωθυπουργού - «Η ακρίβεια και τα χρέη πνίγουν την κοινωνία και την οικονομία», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» – Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου
Περίεργο κάρμα 27.10.25

«Ο Θάνατος στη Βενετία μου κατέστρεψε τη ζωή» - Ένα αντίο στο πιο τραγικά όμορφο αγόρι του κόσμου

Ο Μπιόρν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που πρωταγωνίστησε στην ταινία «Θάνατος στη Βενετία», πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία Μεσοκαλόκαιρο και έγινε μουσικός, ενώ αποκαλούταν «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο» – ένας τίτλος με τον οποίο αγωνίστηκε όλη του τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Η θέση των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα – Τα θολά σημεία της συμφωνίας και ο ρόλος των αραβικών κρατών
Επόμενη μέρα 27.10.25

Αφοπλισμός, διακυβέρνηση, διεθνείς δυνάμεις: Η στάση των Παλαιστινίων και οι «παγίδες» για τα αραβικά κράτη στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να καταλήγουν σε μία κοινή στάση για την επόμενη μέρα στη Γάζα - Οι Άραβες βλέπουν τις «παγίδες» στον ρόλο τους στον θύλακα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
