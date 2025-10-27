Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.
Ήταν Φεβρουάριος του 2025 όταν ο 3ος κύκλος της σειράς The White Lotus έκανε την εμφάνισή της στη μικρή οθόνη και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σόου της χρονιάς στην τηλεόραση. Και μαζί του εκτόξευσε την κινηματογραφική αξία της Έιμι Λου Γουντ.
Η 31χρονη ηθοποιός, η οποία έως εκείνη τη στιγμή ήταν γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στη σειρά Sex Education, μέσα σε ένα βράδυ είδε τους πάντες να ασχολούνται μαζί της. Και αυτή η ξαφνική δημοσιότητα της έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει για διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπισε ως έφηβη – από τη σωματική δυσμορφική διαταραχή μέχρι τη βουλιμία και το κοινωνικό άγχος.
Προβλήματα που όπως έχει παραδεχτεί την ώθησαν να ασχοληθεί με την υποκριτική. Προβλήματα, που σε μεγάλο βαθμό, είναι υπεύθυνος ο πατέρας της.
Ο Μάικ Γουντ, μιλώντας στο podcast του Woody Unscripted, παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ κακό πρότυπο, ενώ ο εθισμός του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ ουσιαστικά κατέστρεψαν την παιδική ηλικία της Έιμι Λου Γουντ.
«Δεν θα πω ψέματα. Ήμουν σκατά ως πρότυπο και ως πατέρας, έχω ζητήσει συγγνώμη από τους δικούς μου ουκ ολίγες φορές. Όμως πήγα σε ψυχολόγους και κάνω θεραπεία πάνω από 20 χρόνια» είπε ο Μάικ Γουντ.
Ο πατέρας της Έιμι Λου παραδέχθηκε ότι τα περισσότερα βράδια άφηνε τη γυναίκα και τις κόρες του στο σπίτι και πήγαινε σε πάρτι, όπου έπινε και έκανε ουσίες, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του και ξοδέψει όλα του τα χρήματα.
Το 2001 η πρώην γυναίκα του δεν άντεξε άλλο και τον έδιωξε από το σπίτι. «Για τους επόμενους έξι μήνες ήμουν κάθε βράδυ έξω, πίνοντας και κάνοντας ναρκωτικά» θα παραδεχτεί και θα συμπληρώσει: «Ένιωθα ότι δεν βρισκόμουν στον κανονικό κόσμο, ήμουν σίγουρος ότι θα περνούσα φανταστικά».
Ωστόσο, εκείνη την περίοδο έπιασε πάτο. Ήταν σε ένα ξενοδοχείο, φοβόταν ότι θα πεθάνει από AIDS και προσπάθησε να πηδήξει από το μπαλκόνι. Τελικά, δεν το έκανε και όταν επέστρεψε στο Μάντσεστερ αποφάσισε να μπει σε ψυχιατρική κλινική. Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να ζητήσει βοήθεια.
