Η απόλυτη χλιδή για Ρονάλντο και στο Μουντιάλ – Αυτό είναι το ξενοδοχείο που θα μείνει ο CR7 και η Πορτογαλία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δηλώνει έτοιμος να γράψει ιστορία στο Μουντιάλ του 2026, καθώς θέλει να οδηγήσει την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στην κατάκτηση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ θα είναι στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, όπου θα διεξαχθεί το καλοκαίρι η τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό όλοι περιμένουν να δουν τον Πορτογάλο άσο.

Η Πορτογαλία είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, μια ομάδα που το ταλέντο είναι αστείρευτο και για πολλούς θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το αν θα καταφέρει να κάνει το μεγάλο «μπαμ» θα το δούμε στο χορτάρι, αλλά αυτό που έχει επίσης ένα ενδιαφέρον, είναι το ξενοδοχείο το οποίο επέλεξε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, για την διαμονή της Εθνικής ομάδας κατά την διάρκεια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ.

Inside World Cup hotel that costs £2,200-a-night and will host Cristiano Ronaldohttps://t.co/h0HdmIvvEr — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) January 13, 2026

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο (και μαζί του βεβαίως όλη η Εθνική Πορτογαλίας) θα μείνουν σ’ ένα φανταστικό πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεξικό.

Το αξιοσημείωτο μάλιστα της υπόθεσης είναι πως οι Πορτογάλοι δεν θα δώσουν κανένα παιχνίδι του ομίλου τους στο Μεξικό, αλλά αποφάσισαν να μείνουν στο συγκεκριμένο θέρετρο εκτιμώντας τις πολλές ανέσεις που μπορεί να προσφέρει στον CR7 και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Fairmont Mayakoba, είναι χτισμένο σε έκταση 97 στρεμμάτων και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αισθάνεται πως είναι ο σε παράδεισο.

Το δάσος και η εκπληκτική θέα διαμορφώνουν ένα μοναδικό σκηνικό, στο οποίο ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα μπορεί να ηρεμήσει και να συγκεντρωθεί για την επίτευξη του μεγάλου του στόχου, να οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, στην κατάκτηση του Μουντιάλ.

Είναι προφανές πως στο ξενοδοχείο υπάρχουν όλες οι ανέσεις και δεν χρειάζεται να κάνουμε λεπτομερή αναφορά για τις πισίνες και τις προπονητικές εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τα δωμάτια των παικτών.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και οι συμπαίκτες θα έχουν την δυνατότητα να χαλαρώσουν με μια σειρά από δραστηριότητες τις οποίες προσφέρει το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και θα πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει μέχρι και γήπεδο γκολφ.

Σε ότι αφορά τις τιμές, το πιο φτηνό δωμάτιο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο κοστίζει 1.000 ευρώ την βραδιά και οι τιμές φτάνουν ακόμα και στις 2.500 ευρώ για κάθε νύχτα παραμονής και το κόστος φυσικά θα βαρύνει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας.

Όπως έχει διαρρεύσει, οι παίκτες της Εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας θα μείνουν στις πιο ακριβές σουίτες του ξενοδοχείου, ώστε ν’ απολαύσουν όλες τις ανέσεις κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο πολυτελές, πεντάστερο συγκρότημα.

Το ξενοδοχείο απέχει περίπου 45 λεπτά από το αεροδρόμιο του Κανκούν στο Μεξικό και η πτήση για Χιούστον (εκεί που θα δώσει δύο αγώνες του ομίλου της η Πορτογαλία) διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά.

Κι όσο για την πτήση προς Μαϊάμι (εκεί που θα γίνει ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κολομβία), αυτή διαρκεί μία ώρα και 40 λεπτά.

Το «παλάτι» στην Mayakoba περιμένει πως και πως τον CR7 και την Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.