Viral η φωτογραφία των πρωταγωνιστών του «Fast and Furious» μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο!
Φρενίτιδα έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η φωτογραφία με τους πρωταγωνιστές της σειράς ταινιών «Fast and Furious» με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία που ανάρτησε ο Ταϊρίς Γκίμπσον, για τον κόσμο του «Fast and Furious» Ρόμαν Πιρς και απεικονίζονται οι πρωταγωνιστές της πετυχημένης σειράς ταινιών δράσης με αυτοκίνητα, μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Εδώ και καιρό εντείνεται όλο και περισσότερο η φημολογία ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ θα συμμετάσχει στη νέα ταινία και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η ανάρτηση αυτή «απογείωσε» το ενδιαφέρον των φανατικών θαυμαστών του franchise
Βεβαίως είμαστε πλέον σε μια εποχή που πολλές φορές δεν ξέρεις αν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία που βλέπεις στο διαδίκτυο είναι αληθινά ή πρόκειται AI, όμως το γεγονός ότι η δημοσίευση έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του Γκίμπσον τότε μάλλον πρόκειται για επιβεβαίωση των φημών οτι όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα… γκαζώσει μαζί με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του «Fast and Furious»
Οπως μπορεί να διακρίνει κανείς στη φωτογραφία, μαζί με τον 40χρονο ποδοσφαιριστή είναι ο Βιν Ντίζελ, ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Τζέισον Στέιθαμ, το Ludacris και η Μισέλ Ροντρίγκες…
«Καλωσήρθες στην οικογένεια! Πάμε σε άλλη διάσταση» έγραψε χαρακτηριστικά ο… Ρόμαν Πιρς
Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η φωτογραφία συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και likes και έγινε viral!
Welcome to the FAMILY! @Cristiano the GLOBAL DANCE JUST WENT INTO NEW HEIGHTS!!!!!! pic.twitter.com/kaQPIYPD5x
— Tyrese Gibson (@Tyrese) December 17, 2025
