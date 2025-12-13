magazin
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Καθώς ο Βιν Ντίζελ οδεύει προς το μεγάλο φινάλε της σειράς ταινιών «Fast & Furious», επεκτείνει το a-list καστ με το ντεμπούτο ενός παγκόσμιου αστέρα στην οθόνη.

Την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, ο παραγωγός και πρωταγωνιστής των ταινιών δράσης ανακοίνωσε ότι έχει προσφέρει έναν ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την επερχόμενη 12η και τελευταία ταινία «Fast X: Part 2», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027, ενώ παράλληλα μοιράστηκε μια παλαιότερη φωτογραφία των δυο τους στο Instagram.

«Όλοι ρωτούσαν αν θα συμμετάσχει στο Fast[…] υπάρχει ένας ρόλος ειδικά για εκείνον», έγραψε ο Βιν Ντίζελ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Ένα a-list καστ

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι η τελευταία. «Αυτό το μεγάλο φινάλε δεν είναι απλώς ένα τέλος, είναι μια γιορτή για την απίστευτη οικογένεια που δημιουργήσαμε μαζί», έγραψε.

Στα αστέρια της εν λόγω οικογένειας, η οποία ξεκίνησε με την αρχική ταινία του 2001 με πρωταγωνιστές τους Ντίζελ και Πολ Γουόκερ, περιλαμβάνονται οι Τζόρντανα Μπρούστερ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Σαρλίζ Θερόν, Ντουέιν Τζόνσον, Τζέισον Μόμοα, Έλεν Μίρεν, Cardi B, Τζον Σίνα, Τζέισον Στέιθαμ, Γκαλ Γκαντότ, Λουντάκρις, Βανέσα Κίρμπι, Άλαν Ρίτσον και άλλοι.

Νωρίτερα φέτος, ο Ντίζελ επιβεβαίωσε επίσης ότι η παραγωγή του φινάλε «θα επιστρέψει επιτέλους στην πατρίδα» του στο Λος Άντζελες, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

*Με πληροφορίες από: Deadline

