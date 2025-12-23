Το δώρο του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Χεορχίνα – Η αγορά των δύο πολυτελών κατοικιών στην Ερυθρά θάλασσα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα αλλά και να κερδίζει… αμέτρητα εκατομμύρια ευρώ παίζοντας ποδόσφαιρο στην Σαουδική Αραβία.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ απολαμβάνει ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο με απολαβές 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο κι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ψάχνει πάντα τρόπους για να επενδύσει μέρος των χρημάτων που έχει κερδίσει από το ποδόσφαιρο.

Η τελευταία επένδυση του CR7 έχει να κάνει με την αγορά δύο πολυτελών κατοικιών σε νησί της Ερυθράς θάλασσας, το νησί Νουγιούμα, με τον διεθνή άσο να δίνει οκτώ εκατ. ευρώ για ν’ αποκτήσει αυτά τα δύο εντυπωσιακά σπίτια.

Είναι ένα δώρο του Ρονάλντο στην Χεορχίνα, καθώς το ζευγάρι εντυπωσιάστηκε όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά το νησί και ήθελε ν’ αποκτήσει ένα σπίτι στο συγκεκριμένο μέρος.

Cristiano Ronaldo and Georgina Rodriguez buy two luxury homes on private island https://t.co/df6jMH457K — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 23, 2025

Τελικά ο Ρονάλντο αγόρασε δύο και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συγκεκριμένη αγορά και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το πρότζεκτ στο συγκεκριμένο νησί, έχει επιμεληθεί ο Βρετανός αρχιτέκτονας, Νόρμαν Φόστερ.

Ο Ρονάλντο έδωσε, όπως προαναφέραμε, οκτώ εκατ. ευρώ για την απόκτηση των δύο πολυτελών κατοικιών κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στο νησί Νουγιούμα θα γίνουν κι άλλες επενδύσεις με κατασκευή ξενοδοχείων και άλλων πολυτελών κατοικιών.

Το Νουγιούμα απέχει 1500 χιλιόμετρα από το Ριάντ και η πρόσβαση στο νησί γίνεται με σκάφος ή με υδροπλάνο, καθώς δεν υπάρχει αεροδιάδρομος, αλλά αυτό φυσικά δεν αποτελεί… πρόβλημα για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο διεθνής Πορτογάλος άσος θα περνά αρκετές μέρες στο νέο του… ησυχαστήριο καθώς τόνισε πως είναι μαγεμένος με την ομορφιά του νησιού και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε αποφάσισε ν’ αγοράσει τις δύο πολυτελείς κατοικίες.

Το ποσό που έδωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγορά των δύο σπιτιών είναι μεγάλο, αλλά όταν ο Πορτογάλος παίρνει 200 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο συνεργασίας με την Αλ Νασρ, μπορεί εύκολα να δώσει οκτώ εκατομμύρια χωρίς μάλιστα να το… πολυσκεφτεί.