Ο Ρονάλντο των 200 εκατ. ευρώ και το μπλόκο της FIFA στην Αλ Νασρ λόγω της Σίτι

Από τη μια η ετήσια αμοιβή του Κριστιάνο Ρονάλντο που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά η καμπάνα της FIFA στην Αλ Νασρ, μετά από καταγγελία της Μάντσεστερ Σίτι!

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών από την FIFA. Ο λόγος είναι η καταγγελία της Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με την οποία στις 31 Αυγούστου, που έληξε η προθεσμία, η Αλ Νασρ δεν είχε καταβάλει τη δόση για τη μεταγραφή του Λαπόρτ. Ποιό είναι το ποσό; Περίπου 9 εκατ. ευρώ!

Μάλλον, στην Αλ Νασρ δεν θα είχαν ψιλά, αν αναλογιστούμε το ποσό που δίνουν στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αμείβεται με 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αλλά η Αλ Νασρ έχει απαγόρευση μεταγραφών μέχρι να πληρώσει το χρέος των 9 εκατ. ευρώ. Αν συμβεί αυτό, πέφτει και η ποινή.

Με την ευκαιρία προκύπτουν και ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου αν αναλογιστούμε ότι ανοίγει και η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει παρόμοια ποινή. Το 2023, είχε δεχθεί απαγόρευση εγγραφών λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων από τη μεταγραφή του Άχμεντ Μούσα, όμως το χρέος τακτοποιήθηκε γρήγορα και «εξαφανίστηκε» η ποινή.

Η Αλ Νασρ δεν είναι ο μόνος σαουδαραβικός σύλλογος που μπήκε στη «μαύρη λίστα» της FIFA, με απαγόρευση μεταγραφών. Η Αλ Σαμπάπ, η Νταμάκ και η Αλ Ριάντ εμφανίζονται επίσης με την ίδια ποινή.

Η Αλ Νασρ ήταν από τους πρωτοπόρους της ποδοσφαιρικής έκρηξης στη Σαουδική Αραβία και με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε τον πήχη του ανταγωνισμού των μεταγραφών, μαζί με τον πήχη της ποιότητας της απόκτησης ποδοσφαιριστών. Ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι οδεύει προς συνολικές απολαβές κοντά στο 1 δισ. ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών με τον σύλλογο του Ριάντ.

Θυμίζουμε ότι η Αλ Νασρ δαπάνησε 77 εκατ. ευρώ για τον Τζον Ντουράν, τον οποίο στη συνέχεια δάνεισε στη Φενέρμπαχτσε. Σε αυτό προσθέστε και Βραζιλιάνο Οτάβιο από την Πόρτο που κόστισε περίπου 60 εκατ. ευρώ. Ακόμη, στο ρόστερ της βρίσκονται οι Ζοάο Φέλιξ, Κίνγκσλεϊ Κομάν, Μοχάμεντ Σιμακάν, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Σαντιό Μανέ που επίσης έχουν μεγάλες απολαβές.