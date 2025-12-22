sports betsson
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Ο Ρονάλντο των 200 εκατ. ευρώ και το μπλόκο της FIFA στην Αλ Νασρ λόγω της Σίτι
Ποδόσφαιρο 22 Δεκεμβρίου 2025

Ο Ρονάλντο των 200 εκατ. ευρώ και το μπλόκο της FIFA στην Αλ Νασρ λόγω της Σίτι

Ο Ρονάλντο φιγουράρει στο ρόστερ της Αλ Νασρ, όμως στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας επιβλήθηκε απαγόρευση μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Από τη μια η ετήσια αμοιβή του Κριστιάνο Ρονάλντο που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά η καμπάνα της FIFA στην Αλ Νασρ, μετά από καταγγελία της Μάντσεστερ Σίτι!

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών από την FIFA. Ο λόγος είναι η καταγγελία της Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με την οποία στις 31 Αυγούστου, που έληξε η προθεσμία, η Αλ Νασρ δεν είχε καταβάλει τη δόση για τη μεταγραφή του Λαπόρτ. Ποιό είναι το ποσό; Περίπου 9 εκατ. ευρώ!

Μάλλον, στην Αλ Νασρ δεν θα είχαν ψιλά, αν αναλογιστούμε το ποσό που δίνουν στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αμείβεται με 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αλλά η Αλ Νασρ έχει απαγόρευση μεταγραφών μέχρι να πληρώσει το χρέος των 9 εκατ. ευρώ. Αν συμβεί αυτό, πέφτει και η ποινή.

Με την ευκαιρία προκύπτουν και ερωτήματα σχετικά με τα οικονομικά του συλλόγου αν αναλογιστούμε ότι ανοίγει και η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει παρόμοια ποινή. Το 2023, είχε δεχθεί απαγόρευση εγγραφών λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων από τη μεταγραφή του Άχμεντ Μούσα, όμως το χρέος τακτοποιήθηκε γρήγορα και «εξαφανίστηκε» η ποινή.

Η Αλ Νασρ δεν είναι ο μόνος σαουδαραβικός σύλλογος που μπήκε στη «μαύρη λίστα» της FIFA, με απαγόρευση μεταγραφών. Η Αλ Σαμπάπ, η Νταμάκ και η Αλ Ριάντ εμφανίζονται επίσης με την ίδια ποινή.

Η Αλ Νασρ ήταν από τους πρωτοπόρους της ποδοσφαιρικής έκρηξης στη Σαουδική Αραβία και με την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο ανέβασε τον πήχη του ανταγωνισμού των μεταγραφών, μαζί με τον πήχη της ποιότητας της απόκτησης ποδοσφαιριστών. Ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο αξίας περίπου 200 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, πράγμα που σημαίνει ότι οδεύει προς συνολικές απολαβές κοντά στο 1 δισ. ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών με τον σύλλογο του Ριάντ.

Θυμίζουμε ότι η Αλ Νασρ δαπάνησε 77 εκατ. ευρώ για τον Τζον Ντουράν, τον οποίο στη συνέχεια δάνεισε στη Φενέρμπαχτσε. Σε αυτό προσθέστε και Βραζιλιάνο Οτάβιο από την Πόρτο που κόστισε περίπου 60 εκατ. ευρώ. Ακόμη, στο ρόστερ της βρίσκονται οι Ζοάο Φέλιξ, Κίνγκσλεϊ Κομάν, Μοχάμεντ Σιμακάν, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Σαντιό Μανέ που επίσης έχουν μεγάλες απολαβές.

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Στρέφονται στο private equity για εξαγορές χωρίς πολιτικό κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Αθλητική Ροή
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ
Κοινωνική ευαισθησία 22.12.25

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Ναυτικών Γονέων ΑμεΑ

Η Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο έργο του Σωματείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη στήριξη των οικογενειών και στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού κοινωνικού περιβάλλοντος.

Σύνταξη
Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά
Φωτογραφίες και βίντεο 22.12.25

Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών – Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια

Σύνταξη
Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους
Επιστημονικός βραχίονας 22.12.25

Η ΕΕΤΑΑ έκλεισε 40 χρόνια τεχνικής υποστήριξης προς τους δήμους

Η Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄βαθμού, το κεντρικό Κράτος και οι κοινωνικοί φορείς, στην επετειακή εκδήλωση των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας
Culture Live 22.12.25

Η Μελάνια Τραμπ πίσω από τα φώτα: Η επιστροφή στον Λευκό Οίκο, τα 40 εκατ. δολάρια και η guest εμφάνιση της βασίλισσας Ράνια της Ιορδανίας

Το ντοκιμαντέρ Melania, που ακολουθεί την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στον δρόμο προς την ορκωμοσία του 2025, αναμένεται να βγει στις σκοτεινές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Χανιά: Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη – Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι
Στα Χανιά 22.12.25

Αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη - Εγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι

Το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις Βρύσες Αποκορώνου, στα Χανιά - Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων

Σύνταξη
Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI – Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε
Βία και τζόγος 22.12.25

Μέλη της Μαφίας και πράκτορες του FBI - Η αληθινή ιστορία του ζεύγους πίσω από την ταινία Casino του Μάρτιν Σκορσέζε

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο