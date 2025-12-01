Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)

Με ένα ιδιαίτερο και πανάκριβο δώρο θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για την κατάκτηση του Nations League τον περασμένο Ιούνιο.

Ο «CR7» παρήγγειλε μια συλλογή από ειδικά σχεδιασμένα ρολόγια της εταιρίας «Jacob & Co», με την οποία συνεργάζεται προσωπικά, τα οποία είχαν χαραγμένα το όνομα και τον αριθμό κάθε παίκτη της ομάδας. Μάλιστα, ο Ρονάλντο προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, καθώς ανάμεσα στα ρολόγια υπήρχε και ένα ιδιαίτερο κομμάτι.

Αυτό που έφερε το όνομα και τον αριθμό του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μαζί με τον αδερφό του, σε τροχαίο τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ρονάλντο φρόντισε να σταλεί στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, σε μια συγκινητική πράξη, στέλνοντας το μήνυμα πως η μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Σύμφωνα με την εταιρία, τα ρολόγια διαθέτουν skeleton καντράν, εξατομικευμένο σχεδιασμό και το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Η σειρά περιορίζεται αυστηρά σε 35 κομμάτια, ενώ κοστολογούνται μεταξύ 280.000 με 400.000 ευρώ!

Το δώρο που έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του