Τι δώρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στους συμπαίκτες του στην Πορτογαλία για το Nations League (pic)
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να ευχαριστήσει με ένα… εξωφρενικό δώρο τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας για την κατάκτηση του Nations League, αποτίοντας φόρο τιμής και στον Ντιόγκο Ζότα.
Με ένα ιδιαίτερο και πανάκριβο δώρο θέλησε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του στην εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για την κατάκτηση του Nations League τον περασμένο Ιούνιο.
Ο «CR7» παρήγγειλε μια συλλογή από ειδικά σχεδιασμένα ρολόγια της εταιρίας «Jacob & Co», με την οποία συνεργάζεται προσωπικά, τα οποία είχαν χαραγμένα το όνομα και τον αριθμό κάθε παίκτη της ομάδας. Μάλιστα, ο Ρονάλντο προχώρησε σε μια συγκινητική κίνηση, καθώς ανάμεσα στα ρολόγια υπήρχε και ένα ιδιαίτερο κομμάτι.
Αυτό που έφερε το όνομα και τον αριθμό του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του, μαζί με τον αδερφό του, σε τροχαίο τον περασμένο Ιούλιο. Ο Ρονάλντο φρόντισε να σταλεί στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή, σε μια συγκινητική πράξη, στέλνοντας το μήνυμα πως η μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ποδοσφαιρική κοινότητα.
Σύμφωνα με την εταιρία, τα ρολόγια διαθέτουν skeleton καντράν, εξατομικευμένο σχεδιασμό και το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Η σειρά περιορίζεται αυστηρά σε 35 κομμάτια, ενώ κοστολογούνται μεταξύ 280.000 με 400.000 ευρώ!
