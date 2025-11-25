Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο εξ’ αρχής θα αγωνιστεί η Εθνική Πορτογαλίας στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου.

Θυμίζουμε ότι 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ είχε αποβληθεί στο 59′ με απευθείας κόκκινη για αγκωνιά εκτός φάσης στον Ντάρα Ο’ Σέι, στη νίκη της Ιρλανδίας με 2-0 στα προκριματική φάση του Μουντιάλ.

Αρχικά ο Σουηδός διαιτητής Νίμπεργκ τον είχε τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα, αλλά στη συνέχεια κατόπιν της παρέμβασης του VAR την ακύρωσε στέλνοντας τον στα αποδυτήρια, με τον Ρονάλντο να χειροκροτεί ειρωνικά και τους Ιρλανδούς οπαδούς να τον «πειράζουν»

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό στιγμιότυπο

Έτσι έμεινε εκτός την επόμενη αγωνιστική από την αναμέτρηση με την Αρμενία και από πλευράς Πορτογάλων ο φόβος η τιμωρία του να επεκταθεί πέραν της μιας τιμωρίας και εν τέλει να χάσει ακόμη και δύο παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τελικά, η παγκόσμια ομοσπονδία, παρά τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται για βίαιες συμπεριφορές ποδοσφαιριστών, αποφάσισε να τον ρίξει στα… μαλακά. Έτσι η ποινή του Κριστιάνο Ρονάλντο παρέμεινε στην 1 αγωνιστική την οποία και «καθάρισε» κόντρα στην Αρμενία

Έτσι και θα είναι απόλυτα διαθέσιμος στον προπονητή του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για όλα τα παιχνίδια της Πορτογαλίας στη φάση των ομίλων.

Να σημειώσουμε οτι CR7 θα καταρρίψει ένα ακόμη ρεκόρ στην καριέρα του. φτάνοντας τις έξι συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ όπως και ο Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή.